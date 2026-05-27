To już trzecia edycja „Wakacji z wojskiem”. Program adresowany jest głównie do osób w wieku 18–35 lat – maturzystów, studentów, osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. Warunkiem udziału jest ukończenie 18. roku życia.

Uczestnicy szkoleń dostaną mundur, wynagrodzenie, wiedzę i satysfakcję

Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, w tym roku szkolenie zostanie przeprowadzone w ciągu trzech 27-dniowych turnusów w dniach 8 czerwca – 4 lipca, 13 lipca – 8 sierpnia oraz 17 sierpnia – 12 września. Każdy uczestnik za udział w szkoleniu otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 6 000 zł brutto, a Wojsko Polskie zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie.

Szkolenia są organizowane w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski. Uczestnicy będą mogli wybrać jednostkę wojskową zarówno pod kątem terminu i miejsca szkolenia, jak i charakteru służby. Do wyboru będą m.in. jednostki wojsk lądowych, wojsk pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. „Dzięki temu każdy ochotnik będzie miał możliwość znalezienia szkolenia odpowiadającego swoim zainteresowaniom i predyspozycjom” - wskazuje MON.

Każdy turnus obejmie intensywne szkolenie podstawowe, podczas którego uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, nauczą się strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi wybranego sprzętu wojskowego. Program został przygotowany w sposób nowoczesny i praktyczny – tak, aby poza wiedzą i umiejętnościami dawał również satysfakcję, poczucie sprawczości oraz możliwość działania w zespole.

Pierwszy krok do wojska

MON zachęca młodych ludzi do udziału w „Wakacjach z wojskiem”. „To nie tylko okazja do przeżycia wyjątkowej przygody i zdobycia nowych doświadczeń, ale również możliwość poznania realiów służby wojskowej od środka. Dla wielu uczestników może to być pierwszy krok do dalszego związania swojej przyszłości z Wojskiem Polskim – zarówno w ramach aktywnej rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i zawodowej służby wojskowej”- przekonuje.

Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji na terenie całego kraju. Dane kontaktowe zainteresowani znajdą na stronie: https://www.zostanzolnierzem.pl/documents/45/Harmonogram_lista_kontakt%C3%B3w_Wakacje_3_public.pdf.