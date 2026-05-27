Jak poinformowała Polska Izba Mleka, wczoraj zakończył się proces administracyjny związany z rejestracją nowych polskich produktów mleczarskich dopuszczonych do eksportu do Korei Południowej. Oznacza to, że od dziś (27 maja 2026 r.) nowo zarejestrowane produkty mogą być oficjalnie produkowane i eksportowane na rynek koreański. To szczególnie ważna informacja dla firm oczekujących na zgodę eksportową dla kolejnych kategorii produktów, w tym m.in. śmietanki UHT. – Bardzo dużo firm czekało na tę zgodę. Mieliśmy dużo zapytań właśnie o śmietankę UHT, bo polskie mleko trafia do Korei Płd. już od dawna – mówi „Rzeczpospolitej” Agnieszka Maliszewska, prezes Polskiej Izby Mleka, która przebywa aktualnie w Tajlandii, uczestnicząc w misji unijnego komisarza ds. rolnictwa i żywności Christophe'a Hansena (Polska w 2025 r. wyeksportowała do Tajlandii produkty warte ok. 45 mln zł. Były to głównie mleko i serwatka w proszku.)

Efekt współpracy

Decyzja Koreańczyków jest efektem wielomiesięcznej współpracy Polskiej Izby Mleka oraz polskich służb weterynaryjnych z administracją koreańską. Jak poinformowały tamtejsze służby weterynaryjne, pod koniec marca 2025 r. zatwierdzono import polskich produktów mleczarskich oraz rozpoczęto procedurę administracyjną dotyczącą rejestracji produktów na liście eksportowej. Po przeprowadzeniu kontroli polskich zakładów mleczarskich ostateczny proces administracyjny i rejestracja zakończyły się 26 maja. – Koordynowaliśmy tę kontrolę jako Izba, nasze zakłady zrobiły świetną robotę, aby pokazać, jak dobre wyroby produkujemy, w jak wysokich standardach. Dziękuję wszystkim firmom, które poddały się tej kontroli, ale jestem też bardzo wdzięczna stronie koreańskiej, jak i naszym służbom za niezwykle sprawne jej przeprowadzenie – podkreśla Maliszewska.

Kluczowe znaczenie ma fakt, że Polska posiada już zarejestrowane zakłady mleczarskie oraz uzgodnione eksportowe świadectwo zdrowia dla produktów mlecznych. Dzięki temu nie są wymagane żadne dodatkowe środki ani procedury administracyjne po stronie polskich eksporterów.

Wysoka jakość polskiej żywności

Jak podkreśla w oficjalnym komunikacie Polska Izba Mleka, otwarcie koreańskiego rynku na kolejne polskie produkty mleczarskie stanowi ważny krok w rozwoju eksportu polskiego sektora mleczarskiego oraz potwierdza wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa polskiej żywności.

Przedstawiciele branży podkreślają, że to efekt konsekwentnie prowadzonych działań oraz skutecznej współpracy pomiędzy administracją weterynaryjną a sektorem mleczarskim, której celem jest zwiększanie obecności polskich produktów na perspektywicznych rynkach zagranicznych.

– To rzeczywiście ważna informacja, gdyż sprzedaż kolejnych produktów pomoże polskiemu sektorowi mleczarskiemu, który zmaga się, podobnie jak i cały rynek unijny, z nadprodukcją. Pomoże to wyeksportować część nadwyżki z naszego rynku, co nieco go ustabilizuje. Nie stanie to się jednak oczywiście z dnia na dzień, ale nowe otwarcie w Korei Płd. można nawet porównać do niegdysiejszego wejścia na rynek chiński z uwagi na duży popyt wśród Koreańczyków na produkty mleczne – komentuje Jacek Strzelecki, ekspert ds. eksportu produktów rolno-spożywczych do Azji.