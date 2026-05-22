Ambasada Brytyjska w Warszawie oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zapraszają do udziału w polskiej delegacji na London Tech Week 2026. Delegacja ta niewątpliwie będzie pokaźna, bowiem swoje uczestnictwo zapowiedziały już setki przedsiębiorców z Polski. Liczebność grupy jeszcze wzrośnie, gdyż zapisy trwają i zakończą się tuż przed ostatnim weekendem maja.

London Tech Week to wiodące wydarzenie technologiczne w Wielkiej Brytanii i jedno z kluczowych w Europie. Co roku gromadzi w brytyjskiej stolicy tysiące przedsiębiorców, inwestorów i wizjonerów. Jest platformą do prezentacji innowacji z takich dziedzin jak sztuczna inteligencja, fintech czy technologie klimatyczne. Udział w tym wydarzeniu zapewnia dostęp do konkretnych możliwości inwestycyjnych oraz umożliwia nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami i interakcje z kluczowymi interesariuszami brytyjskiego ekosystemu technologicznego i inwestycyjnego. Można tam uczestniczyć w angażujących sesjach regionalnych i sektorowych, wysłuchać prelegentów z rządu i ekspertów z branży, a także korzystać ze spersonalizowanych kontaktów i wsparcia w eksploracji rynku brytyjskiego.

– Siła polskich startupów i technologii jest imponująca i bardzo cieszymy się, że możemy wspierać je w ekspansji międzynarodowej, w szczególności na rynek brytyjski – deklaruje Magdalena Mariankowska, dyrektor ds. strategicznych klientów inwestycyjnych w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie. Ambasada bierze udział w organizacji pawilonu brytyjskiego na London Tech Week 2026.

Większa delegacja z Polski

Zanosi się na to, że tegoroczna polska delegacja na London Tech Week wyraźnie przewyższy liczebnością zeszłoroczną, 184‑osobową, która była największą delegacją z Europy i drugą co do wielkości na świecie (po Indiach). Wtedy skala i jakość polskiej obecności zostały zauważone na najwyższym szczeblu – premier Wielkiej Brytanii wspomniał o niej w oficjalnym przemówieniu otwierającym wydarzenie.

PAIH organizuje stoisko informacyjne, pomyślane jako przestrzeń promocji polskiego ekosystemu technologicznego oraz miejsce spotkań B2B z partnerami biznesowymi i inwestorami z Wielkiej Brytanii. Będzie ono dostępne dla polskich firm uczestniczących w misji gospodarczej jako przestrzeń do organizacji spotkań biznesowych podczas London Tech Week 2026.

Forum Poland-UK Tech Connect

9 czerwca, czyli w drugim dniu tegorocznego London Tech Week, w godz. 17:20–20:30, w siedzibie Ambasady RP w Londynie odbędzie się forum „Poland-UK Tech Connect”, na które zapraszają Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz właśnie Ambasada RP w Londynie. Wydarzenie jest przeznaczone dla przedstawicieli firm technologicznych, inwestorów, startupów oraz administracji publicznej z Polski i Wielkiej Brytanii. Będzie poświęcone współpracy technologicznej i inwestycyjnej pomiędzy oboma krajami, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji.

Rejestracja na London Tech Week 2026 jest możliwa do 29 maja włącznie, a zarejestrować się można poprzez link. Firmy uczestniczące w delegacji otrzymają bezpłatny karnet zapewniający dostęp do wydarzeń odbywających się w ramach festiwalu, a także możliwość udziału w spotkaniach networkingowych i sesjach branżowych.