Piąte już Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Taszkencie odbędzie się w dniach 16–19 czerwca 2026 r., a jego tegoroczne hasło to „Odporność inwestycji: nowe kierunki, nowe partnerstwa”. Uczestnicy wydarzenia będą starali się odpowiedzieć m.in. na szereg kluczowych pytań, m.in. jak chronić kapitał w warunkach globalnej niepewności, jakie mechanizmy instytucjonalne wzmacniają odporność inwestycji na rynkach wschodzących oraz gdzie przebiegają nowe szlaki partnerstw.

Reklama Reklama

Gospodarka uzbecka rośnie

Kontekst Forum wyznaczają wyniki makroekonomiczne Uzbekistanu. Według Krajowego Komitetu Statystycznego uzbecki PKB wzrósł w 2025 r. o 7,7 proc. i przekroczył 147 mld dol. To najszybsze tempo od 2021 r. i jedno z najwyższych w regionie Europy i Azji Centralnej. Agencje Fitch Ratings i S&P Global po raz pierwszy podniosły rating kredytowy kraju z BB– do BB. Natomiast agencja Moody’s zmieniła perspektywę na „pozytywną”. Rezerwy międzynarodowe, według uzbeckiego banku centralnego, przekroczyły 77 mld dol. Eksport wzrósł o 24 proc., do 33,8 mld dol. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne zwiększyły się o 46,9 proc., odpowiadając za 40,5 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych. Dla uzbeckiej gospodarki, która jeszcze w 2017 r. przyciągała zaledwie 4 mld dol. rocznie, wzrost do 42 mld dol. w 2025 r. oznacza zupełnie nową skalę rozwoju. Dziesięciokrotny wzrost w ciągu ośmiu lat świadczy o głębokiej transformacji uzbeckiego krajobrazu inwestycyjnego.

Forum to kontrakty

Wraz z uzbecką gospodarką rośnie i Forum. W ubiegłym roku zgromadziło ponad 8 tys. uczestników, w tym ok. 3 tys. delegatów zagranicznych z 97 krajów. Wśród gości znaleźli się m.in. prezydent Bułgarii Rumen Radew, premier Słowacji Robert Fico, szefowie rządów wszystkich państw Azji Centralnej, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso oraz prezes Nowego Banku Rozwoju Dilma Rousseff (była prezydent Brazylii). Łączna wartość podpisanych kontraktów inwestycyjnych i umów handlowych wyniosła 30,5 mld dol. O dojrzałości platformy świadczy jednak nie liczba podpisanych dokumentów, lecz ich konwersja, czyli odsetek projektów, które faktycznie przekładają się na działające inwestycje.

Głównym elementem tegorocznego forum będzie Taszkienckie Międzynarodowe Centrum Finansowe (ang. TIFC), powołane dekretem prezydenta Uzbekistanu w marcu 2026 r. Za tą nazwą kryje się konkretna architektura instytucjonalna: specjalny reżim prawny oparty na zasadach common law, odrębny regulator usług finansowych, centrum arbitrażowe (ang. TIAC) oraz zwolnienia podatkowe do 2076 r. TIFC wpisuje się w globalny trend tworzenia wyspecjalizowanych hubów finansowych, oferujących uczestnikom rynku międzynarodowego znane środowisko prawne i przewidywalność regulacyjną. Jego kluczową cechą jest integracja z krajowym systemem prawnym. Centrum działa w ramach specjalnego reżimu, a nie jako odrębna jurysdykcja, co ogranicza fragmentację regulacyjną i ułatwia współpracę z gospodarką krajową. Podczas specjalnego panelu liderzy globalnych centrów finansowych i inwestorzy działający w Uzbekistanie postarają się odpowiedzieć na kluczowe pytanie: jakie warunki praktyczne muszą zostać spełnione, aby TIFC przyciągnęło międzynarodowych uczestników rynku.

Cztery główne tematy Forum

Program TIIF 2026 opiera się na czterech filarach tematycznych: 1 – odporności inwestycji i mechanizmach ochrony kapitału, 2 – infrastrukturze finansowej i rozwoju rynku kapitałowego, 3 – łączności handlowej i korytarzach logistycznych oraz 4 – transformacji energetycznej i finansowaniu klimatycznym. Wśród kluczowych punktów znalazły się m.in. dyskusja nad regulacjami dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych (po raz pierwszy tworzona jest podstawa prawna dla private equity i venture capital), panel o Korytarzu Środkowym i logistyce transkaspijskiej, sesja dotycząca ratingów państw Azji Centralnej oraz warsztat praktyczny poświęcony instrumentom blended finance na rynkach wschodzących. Specjalna ścieżka arbitrażowa obejmuje dwa panele współorganizowane z Taszkienckim Międzynarodowym Centrum Arbitrażowym, Brytyjsko-Uzbeckim Stowarzyszeniem Prawnym (BrULA) oraz Ambasadą Wielkiej Brytanii. Tematy obejmują zarówno projektowanie systemu arbitrażowego w Uzbekistanie – w tym innowacyjny protokół zapobiegania sporom, jak i pozycjonowanie kraju w globalnej architekturze ochrony inwestycji: mechanizmy ISDS, reformę dwustronnych umów inwestycyjnych oraz stosowanie konwencji nowojorskiej.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom energetycznym. Uzbekistan wyznaczył ambitny cel zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej do 54 proc. do 2030 r. Obecnie kraj dysponuje instalacjami słonecznymi i wiatrowymi o łącznej mocy przekraczającej 4 GW, a portfel projektów przewiduje dodatkowe 19 GW „zielonej” mocy. Jednocześnie rozwija się mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Na początku 2025 r. podpisano umowy PPP o wartości ok. 28 mld dol. Dla inwestorów oznacza to duży, ustrukturyzowany rynek ze standaryzowanymi kontraktami PPA i przejrzystym mechanizmem wejścia. Temat ten będzie szczegółowo omawiany podczas panelu energetycznego.

Dwustronne fora

TIIF 2026 utrzymuje format dwustronnych forów biznesowych, odzwierciedlający rosnącą geografię partnerstw gospodarczych Uzbekistanu. Potwierdzono już platformy współpracy m.in. z Republiką Korei, Stanami Zjednoczonymi, Chorwacją, Węgrami, Turcją i Albanią, a także dialog inwestycyjny Chiny–kraje Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Lista ta wciąż się wydłuża. Ton programowi biznesowemu nada sesja plenarna z udziałem głów państw i rządów. Równolegle odbędzie się wystawa potencjału przemysłowego i inwestycyjnego o powierzchni ok. 6 tys. m² – w 2025 r. podobna przestrzeń umożliwiła przeprowadzenie ponad 500 spotkań B2B i B2G dla stu firm.

Jednocześnie program Forum obejmie nierozwiązane jeszcze wyzwania. Sesja dotycząca ładu korporacyjnego poruszy kwestię przejścia od skoncentrowanej do rozproszonej struktury własności – bez tego rynek kapitałowy pozostanie mało płynny. Dyskusja o prywatyzacji i ofertach publicznych aktywów państwowych wskaże na potrzebę otwartej rozmowy o tempie zmian i jakości instytucjonalnej. Zaś w panelu poświęconym odpowiedzialnemu biznesowi, opartemu na standardach OECD, podniesiony zostanie aspekt, że same zachęty podatkowe nie wystarczą do przyciągnięcia kapitału instytucjonalnego – konieczna jest weryfikowalna transparentność łańcuchów dostaw oraz sprawnie działające krajowe punkty kontaktowe.

Nieformalna część Forum

Program biznesowy uzupełniają wydarzenia networkingowe: śniadanie biznesowe FIC i EY poświęcone cyfryzacji i sztucznej inteligencji, doroczny SQB Investor Day, gala ESG Awards oraz European Business Evening. Część nieformalna – turniej tenisowy TIIF Open oraz bieg wieczorny – została zaprojektowana z myślą o uczestnikach, którzy preferują budowanie relacji poza salą konferencyjną. Jubileuszowy wieczór zakończy współpraca z festiwalem muzyki elektronicznej Stihia – detal oddający sposób, w jaki Uzbekistan prezentuje się międzynarodowej publiczności.

Dla Uzbekistanu TIIF dawno przestało być jedynie wizytówką. To narzędzie polityki inwestycyjnej, którego skuteczność mierzy się nie liczbą podpisanych umów, lecz rzeczywistym napływem kapitału do gospodarki między kolejnymi edycjami forum. Piąta, jubileuszowa odsłona odbywa się w momencie, gdy kraj równolegle uruchamia międzynarodowe centrum finansowe, wprowadza regulacje dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych i uzyskuje podwyżkę ratingu – zbieżność tych procesów tworzy okno możliwości dla inwestorów gotowych działać na rynkach wschodzących o rosnącej bazie instytucjonalnej.

Polska zacieśnia relacje z Uzbekistanem

Forum będzie też doskonałą okazją do dalszego zacieśniania relacji gospodarczych pomiędzy Polską a Uzbekistanem. Najprawdopodobniej na Forum pojawią się przedstawiciele resortu rozwoju i technologii, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

W lutym 2025 w Taszkencie odbyło się Forum Biznesu Polska–Uzbekistan towarzyszące VIII posiedzeniu Polsko-Uzbekistańskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej. W wydarzeniu wzięli udział liczni przedsiębiorcy oraz reprezentanci administracji rządowej z obu krajów, w tym Andrzej Dycha, prezes PAIH. Przedstawiciele świata biznesu oraz polityki z Polski i Uzbekistanu rozmawiali o możliwościach współpracy w takich obszarach jak transport, energetyka i rolnictwo. Liczni polscy przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji publicznych RP, m.in. Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Infrastruktury i Banku Gospodarstwa Krajowego dyskutowali w ramach Forum z reprezentantami najważniejszych uzbeckich organów rządowych i organizacji takich jak Ministerstwo Energetyki, Ministerstwo Rolnictwa, Stowarzyszenie Przemysłu Spożywczego czy Stowarzyszenie Współpracy Gospodarczej Europa–Uzbekistan EvroUZ.

W ramach zacieśniania relacji, podczas Forum zawarto także kilka umów bilateralnych. Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez PAIH i Agencję Inwestycji Zagranicznych Uzbekistanu, porozumienie o powołaniu Rady Biznesu Polska–Uzbekistan zawarły Krajowa Izba Gospodarcza i Izba Przemysłowo-Handlowa Republiki Uzbekistanu, a memorandum o współpracy w zakresie ochrony praw i interesów prawnych podmiotów podpisali Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw RP i Komisarz przy Prezydencie Republiki Uzbekistanu ds. Ochrony Praw i Interesów Podmiotów Gospodarczych. Zawarte umowy będą realnym ułatwieniem dla przedsiębiorców z obu krajów.

Jak wskazuje PAIH, Uzbekistan to kraj w przeważającej mierze rolniczy, gdzie największe znaczenie od lat odgrywa uprawa bawełny. Od 2017 r. w ramach wdrażania strategii rozwoju postawiono także na rozwój przemysłu włókienniczego. Aktualnie jego moce przerobowe są tak duże, że kraj z eksportera stał się importerem bawełny. Presja urbanizacyjna wywołana wzrostem demograficznym determinuje dodatkowo znaczne inwestycje w budownictwo. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 15 lat uzbeckie miasta muszą być zdolne do przyjęcia ponad 7 mln nowych mieszkańców.

Dzięki otwarciu na inwestycje zagraniczne i rozbudowanym relacjom handlowym z innymi krajami Uzbekistan zyskuje nowe możliwości rozwoju oraz dostęp do technologii i know-how. Odgrywa także coraz aktywniejszą rolę na arenie międzynarodowej. Strategiczne położenie geograficzne kraju, obfite i różnorodne zasoby naturalne oraz duży rynek krajowy liczący ponad 38 milionów obywateli (Uzbekistan jest najludniejszym krajem Azji Środkowej, to ponad 45 proc. jej ludności) z trwałą wzrostową tendencją demograficzną, stanowią ogromny potencjał inwestycji i wzrostu. Dla polskich firm to jeden z najbardziej perspektywicznych rynków Azji Centralnej.

Hitem polskiego eksportu do Uzbekistanu są leki. Ich dostawy wzrosły z roku na rok aż o 67 proc. To efekt liberalizacji zasad dostępu do rynku farmaceutycznego, ale także konsekwentnych działań prowadzonych w ostatnich latach, wspieranych przez PAIH, na rzecz promocji polskich produktów i polskich inwestycji. Oprócz leków bardzo dobrze sprzedają się na tym rynku kosmetyki, armatura łazienkowa, sprzęt AGD oraz aparatura do regulacji i kontroli.

Ostatnia wizyta gospodarcza z udziałem Pawła Kowala, przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, szefa Rady ds. Współpracy z Ukrainą oraz prezesa PAIH Andrzeja Dychy, która odbyła się w styczniu, miała m.in. na celu dalsze usuwanie barier oraz wzmacnianie pozycji polskich przedsiębiorców na rynku uzbeckim. Rozmowy objęły sektor energetyczny, przemysłowy, rolniczy i kosmetyczny, czyli branże o dużym potencjale współpracy i wzrostu.

W 2026 r. planowana jest organizacja kolejnych misji gospodarczych oraz obecność polskich firm na targach, co ma realnie wesprzeć ich ekspansję w Azji Centralnej. W Uzbekistanie działa biuro handlowe PAIH.