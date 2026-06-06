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Spór o nadanie ukraińskiej jednostce specjalnej nazwy „Bohaterów UPA" rozpalił polską scenę polityczną do białości. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Problem w tym, że większość ekspertów uważa, iż taka decyzja wymaga kontrasygnaty premiera – a Donald Tusk w tej sprawie milczy.
Bogusław Chrabota, który w swoim komentarzu postawił tezę o pułapce zastawionej przez ukraińskiego prezydenta na polskiego premiera, zapytał Janusza Reitera wprost: czy Tusk powinien tę decyzję podpisać. – Uważam, że nie powinien – odpowiedział były ambasador. – Uważam, że w ten sposób paradoksalnie pomógłby trochę prezydentowi, bo łatwiej będzie o takiej sprawie zapomnieć, jeżeli ona skończy się na nieudanej próbie odebrania orderu, a trudniej będzie o niej zapomnieć, jeżeli ta próba się powiedzie – dodał.
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To nieoczekiwana konkluzja: premier, nie podpisując dokumentu, rzuca Nawrockiemu koło ratunkowe. Prezydent wychodzi z twarzą – mówił, chciał, próbował – ale sprawa cichnie bez eskalacji. Inaczej, gdyby order rzeczywiście odebrano: Zełenski przedstawiłby to jako upokorzenie narodu ukraińskiego, Kijów na pewno nie pozostałby dłużny, a Polska zamiast rozgrywać geopolitykę, znalazłaby się w centrum nowej awantury dyplomatycznej.
Reiter mówił: decyzja Zełenskiego jest zła, fatalna, ale polska odpowiedź nie powinna być równie dramatyczna. Argument, którego użył, jest tak prosty, że aż zastanawiające, że nie pada częściej w polskiej debacie. – Jeżeli ktoś tego nie rozumie od razu, to powinien popatrzeć na mapę – powiedział. – Mamy 535 kilometrów granicy z Ukrainą. To jest kraj, który chce być częścią Zachodu. Jedynym krajem zachodnim za naszą wschodnią granicą jest Litwa – 102 kilometry. Cała reszta to Rosja i Białoruś, która w sensie strategicznym jest częścią Rosji.
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Stawka jest więc prosta: albo Ukraina pozostaje w orbicie zachodniej i Polska ma po swojej wschodniej stronie sojusznika, albo Rosja w różnych formach podchodzi pod Hrubieszów. W tej optyce spór o order to luksus, na który Polski po prostu nie stać – nie dlatego, że trzeba Zełenskiego kochać, ale dlatego, że interes narodowy jest ważniejszy niż gest.
Reiter zauważył coś, co powinno niepokoić niezależnie od poglądów. Gdy dziś mówi się o wielkich graczach wspierających Ukrainę, wymienia się Francję, Wielką Brytanię i Niemcy. Polski w tym gronie nie ma. – Polska w tym gronie powinna być – powiedział były ambasador. – I to nie jest tak, że ktoś nas znowu pozbawił czegoś, tylko niestety my sami się tego pozbawiamy, dlatego że tracimy z oczu strategiczną wizję stosunków polsko-ukraińskich, a zamiast tego zajmujemy się roztrząsaniem, czy Ukraińcy są wystarczająco wdzięczni – ocenił.
To diagnoza gorzka, tym bardziej, że padła nie z ust proukraińskiego aktywisty, ale człowieka, który przez lata reprezentował Polskę w Bonn, Berlinie i Waszyngtonie i dobrze wie, czym jest cierpliwa, wieloletnia praca dyplomatyczna. Polska była pierwszym krajem, który po lutym 2022 r. zainwestował politycznie w Ukrainę – Reiter użył tu celowej metafory rynkowej. Teraz Warszawa zachowuje się, jakby niechętnie trzymała te akcje. A Ukraina po wojnie, gdy jej armia będzie jedną z trzech najpotężniejszych w Europie obok polskiej i niemieckiej, zapamięta, kto przy niej trwał.
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Chrabota zapytał o emocje społeczne – sondaże sugerują, że większość Polaków chciałaby odebrania orderu. Czy to ma znaczenie? – Ma znaczenie, dlatego że to sprzyja złej polityce – odpowiedział Reiter. – Ale ta emocja nie musi być taka. Polacy po lutym 2022 r. pokazali, że potrafią mieć inne emocje. Jest miejsce w naszych sercach i głowach na emocje pozytywne – dodał.
Były ambasador nie bronił decyzji Zełenskiego ani nie twierdził też, że kult UPA jest Polsce obojętny. Konsekwentnie wracał do jednego argumentu: Polska jest dziś najsilniejsza w całej swojej historii i stać ją na silniejsze nerwy. Dawanie się ponieść fali antyukraińskich emocji – a potem antypolskich emocji po drugiej stronie – to spirala, którą bardzo trudno zatrzymać, a której kosztów nie da się z góry policzyć.
Na koniec Reiter powiedział: Jeżeli Polska wejdzie w stosunki z powojenną Ukrainą z bagażem wzajemnych pretensji i urazów, a jednocześnie nie ułoży relacji z Niemcami, znajdzie się dokładnie tam, gdzie nie powinna – pomiędzy dwoma państwami, do których ma głęboką nieufność. To właśnie było przez ostatnie dekady celem polskiej polityki zagranicznej: wyjść z kleszczy między Niemcami a Rosją. Teraz, przez chwilową satysfakcję z gestu wobec Zełenskiego, wrócimy do punktu wyjścia.
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1 godz. 12 min. 10 sek.
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