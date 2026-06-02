W kwietniu br. liczba obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej w Polsce wzrosła do 971 255, podczas gdy miesiąc wcześniej wynosiła 961 405.

Ilu obywateli Ukrainy posiada w UE status ochrony czasowej?

Według Eurostatu, w marcu blisko 4,33 mln obywateli państw trzecich, którzy uciekli z Ukrainy, posiadało w UE status ochrony czasowej.

W porównaniu z grudniem 2025 r. liczba ta zmalała o ponad 23 tys. Natomiast porównując dane miesiąc do miesiąca, w styczniu br.liczba osób wzrosła o 22 970, w lutym o kolejne 22 965 osób, aby w marcu spaść w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 68 980 osób – wynika z danych Eurostatu.

Spośród 27 krajów UE, dla których dostępne są dane, w okresie od grudnia 2025 r. do kwietnia br.w 21 państwach wzrosła liczba osób objętych ochroną czasową, w tym najwięcej w Niemczech – 29 040, Hiszpanii – 9 925 i Rumunii – 8 490. W tym samym czasie w Polsce odnotowano wzrost o 2015 osób. Z kolei największy spadek odnotowano we Włoszech – 19 745; Finlandii – 6 960; Austrii – 4 370 i Szwecji – 3 980.

Według danych Eurostatu na koniec marca 2026 r. ponad 4,3 mln obywateli państw poza UE posiadało status ochrony czasowej w UE. Wśród nich ponad 98,4 proc. to obywatele Ukrainy.

W tym kraju UE jest najwięcej obywateli Ukrainy ze statusem ochrony czasowej

W marcu br.największa liczba beneficjentów ochrony czasowej z Ukrainy w UE przebywała w Niemczech – 1 274 955 osób. W Polsce w tym samym czasie odnotowano 961 405 osób, a w Czechach 379 820.

W przeliczeniu na 1000 osób cudzoziemców ze statusem ochrony czasowej w marcu w UE było 9,61 osoby. W tym samym czasie w Polsce to 26,34, podczas gdy w Niemczech 15,25, w Hiszpanii 5,35, a w Rumunii 10,91 – wynika z danych Eurostatu opublikowanych 6 maja br.

Więcej od Polski miały Czechy (34,82), zajmując pierwsze miejsce w UE. Mniej od Polski miała Słowacja (26,25), zajmując tym samym trzecie miejsce w UE.

W kwietniu br.największa liczba beneficjentów ochrony czasowej z Ukrainy w UE była w Niemczech – 1 274 660 osób. W Polsce w tym samym czasie odnotowano 971 255 osób, w Czechach 384 435, a w Słowacji 143 855. Po Polsce i Czechach kolejne pozycje zajmują: Hiszpania (265 105) i Rumunia (210 355).