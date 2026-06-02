Na początku czerwca – po pracach realizowanych w Hucie Częstochowa – zdjęcia do nowego „Nieśmiertelnego” („Highlander”) przeniosły się na Górny Śląsk. W zabrzańskim kościele św. Józefa pojawił się Jeremy Irons, który wciela się w jedną z postaci w filmie. Lokalne media podają, że przed świątynią zgromadzili się fani liczący na spotkanie z aktorami zaangażowanymi w produkcję. Poza Ironsem są to też między innymi Henry Cavill, Russell Crowe czy Dave Bautista.

Jeremy Irons w kościele w Zabrzu. Hollywoodzki gwiazdor wywołał poruszenie na Śląsku

Choć brytyjski aktor po przybyciu na plan miał udać się bezpośrednio do wnętrza świątyni – nie zatrzymując się – fani nie odpuścili. Kiedy zorientowali się, że Irons przebywa w budynku, zgromadziło się przed nim około stu osób z aparatami fotograficznymi i telefonami komórkowymi.

Jak podaje „Dziennik Wschodni”, kościół św. Józefa w Zabrzu został przystosowany do potrzeb filmu – stworzono w nim m.in. rozbudowaną scenografię obejmującą rzędy biurek wyposażonych w komputery i monitory prezentujące mapy oraz dokumenty. Zamontowano też metalową konstrukcję zawieszoną nad ołtarzem.

Poza Ironsem szczególne zainteresowanie polskich fanów budzą także Henry Cavill, odtwórca głównej roli, oraz Russell Crowe, który w filmie gra mentora głównego bohatera. Osoby śledzące pracę ekipy filmowej podkreślają jednak, że spotkanie z aktorami wymaga dużej cierpliwości – wskazują, że oczekiwanie na krótką rozmowę, zdjęcie czy autograf może trwać od kilku do nawet kilkunastu godzin.

Jeremy Irons – nagrodzony Oscarem aktor jest w Polsce Jeremy Irons zdobył Oscara w 1991 roku – otrzymał wówczas nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w filmie „Druga prawda”.

Podczas realizacji zdjęć w Zabrzu członkowie obsługi planu wyszli do osób zgromadzonych przed kościołem i rozdawali wodę.

Nowy „Nieśmiertelny” – kiedy film pojawi się w kinach?

Premiera nowej wersji „Nieśmiertelnego” zaplanowana jest na 2027 r. Za reżyserię produkcji odpowiada Chad Stahelski, twórca serii „John Wick”.

„Nieśmiertelny” jest rebootem filmu fantasy „Highlander” z 1986 r. Oryginalna produkcja opowiadała historię wojowników należących do grupy Nieśmiertelnych, którzy przez stulecia toczą walkę, aż – zgodnie ze słynnym mottem serii – „pozostanie tylko jeden”.

Zdjęcia do filmu realizowane są w kilku krajach, m.in. w Polsce, Szkocji i Hongkongu.