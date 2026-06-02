Dykasteria ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej zajmuje się zarządzaniem instytucjami medialnymi Watykanu. Maria Montserrat Alvarado zastąpić ma na nowym stanowisku Paolo Ruffiniego – dotychczasowego prefekta – 1 listopada. Jej poprzednik niebawem skończy bowiem 70 lat.

Reklama Reklama

Papież Leon XIV mianował pierwszą świecką kobietę na szefową Dykasterii ds. Komunikacji

Maria Montserrat Alvarado – obecna prezes i dyrektor operacyjna katolickiej stacji telewizyjnej EWTN News – jest pierwszą kobietą świecką w historii, która stanie na czele jednej z dykasterii Stolicy Apostolskiej.

Jak zauważają media, decyzja Leona XIV pokazuje, że „kontynuuje on drogę reformy i odnowy zapoczątkowaną przez papieża Franciszka”. W ramach tych zmian coraz częściej stanowiska kierownicze i odpowiedzialne funkcje w służbie Kościoła powierzane są świeckim mężczyznom i – choć rzadziej – kobietom.

W oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu nominacji Maria Montserrat Alvarado przyznała, że decyzja Leona XIV była dla niej niemałym zaskoczeniem. – Choć ta nominacja była nieoczekiwana, przyjmuję ją ze szczerą chęcią służenia Ojcu Świętemu na początku jego pontyfikatu – powiedziała w rozmowie z Vatican News. Podziękowała również swojemu poprzednikowi za dotychczasowe kierowanie dykasterią. – Jestem wdzięczna Paolo Ruffiniemu za jego przywództwo w ostatnich latach i liczę na kontynuowanie, w duchu przyjaźni i nadziei, ważnej pracy nad wzmacnianiem dykasterii, aby mogła ona nadal służyć Kościołowi w Rzymie i na całym świecie, przekazując światu przesłanie Chrystusa – zaznaczyła.

Niemal 70-letni Ruffini został mianowany przez papieża Franciszka w 2018 r. Został wówczas pierwszym świeckim prefektem dykasterii Kurii Rzymskiej. W liście skierowanym do swoich pracowników podkreślił między innymi, że instytucja stale musi dostosowywać się do szybko zmieniającego się świata mediów. – Dykasteria ma wpisany w swoje DNA obowiązek pozostawania w ciągłym kontakcie z szybko zmieniającym się światem komunikacji. Naszą gwiazdą przewodnią od początku było – i pozostaje – nieustanne działanie, przekazywanie pałeczki kolejnym osobom przy jednoczesnym kontynuowaniu biegu oraz obecność tu i teraz – podkreślił Ruffini. Zapowiedział również ścisłą współpracę z następczynią w nadchodzących miesiącach. – Znamy się dobrze. Będziemy blisko współpracować w duchu jedności, który łączy nas w Kościele – dodał.

Do nominacji odniósł się również Michael P. Warsaw, przewodniczący rady nadzorczej i dyrektor generalny EWTN. Jak podkreślił, Alvarado podczas swojej dotychczasowej pracy zdobyła „zaufanie i szacunek wszystkich, którzy mieli przywilej z nią współpracować”. – Zapewniamy ją o naszych modlitwach, wsparciu i pełnym poparciu całej rodziny EWTN, gdy rozpoczyna tę ważną misję w służbie papieżowi Leonowi XIV i jego pontyfikatowi – stwierdził.

Kim jest Maria Montserrat Alvarado i czym zajmuje się Dykasteria ds. Komunikacji?

Maria Montserrat Alvarado urodziła się w Meksyku. Ukończyła studia na Florida International University oraz George Washington University. W latach 2009–2023 zajmowała kierownicze stanowiska w organizacji Becket Fund for Religious Liberty, angażując się w inicjatywy związane z obroną wolności religijnej.

Od 2023 r. Alvarado pełni funkcję prezes i dyrektor operacyjnej EWTN News, czyli działu informacyjnego sieci Eternal Word Television Network. Odpowiada za międzynarodowe platformy medialne tworzące treści w siedmiu językach dla telewizji, radia, prasy, mediów cyfrowych i społecznościowych.

Czytaj więcej Kościół Wielka Brytania: Lesbijka została arcybiskupem. Pierwszy taki przypadek Biskup Cherry Vann została arcybiskupem Kościoła Walii. Tym samym została pierwszą kobietą i pierwszą przedstawicielką społeczności LGBTQ+, która s...

Dykasteria ds. Komunikacji została utworzona przez papieża Franciszka 27 czerwca 2015 r. w ramach reformy Kurii Rzymskiej. Instytucja odpowiada za system komunikacyjny Stolicy Apostolskiej, nadzorując między innymi, Vatican News, Radio Watykańskie, dziennik „L’Osservatore Romano”, Vatican Media, Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, watykańskie wydawnictwo, drukarnię oraz Filmotekę Watykańską.