Papież Leon XIV przewodniczy mszy podczas swojej podróży apostolskiej do Angoli
Na zakończenie mszy papież powiedział, że „głęboko ubolewa z powodu niedawnego zintensyfikowania ataków wymierzonych w Ukrainę, które nadal dotykają również ludność cywilną”. – Wyrażam moją bliskość z tymi, którzy cierpią i zapewniam o moich modlitwach za cały naród ukraiński. Ponawiam apel, aby broń zamilkła i aby podążano drogą dialogu – mówił Leon XIV.
– Źródłem nadziei jest natomiast ogłoszone zawieszenie broni w Libanie, które stanowi zalążek ukojenia dla narodu libańskiego i dla regionu Lewantu. Zachęcam tych, którzy podejmują wysiłki na rzecz rozwiązania dyplomatycznego, do kontynuowania rozmów pokojowych, aby doprowadzić do trwałego zaprzestania działań zbrojnych na całym Bliskim Wschodzie – oświadczył papież.
Według władz ukraińskich w nocy z czwartku 16 kwietnia na piątek w rosyjskich atakach na Kijów, Odessę i Dniepr zginęło co najmniej 18 osób, a 117 zostało rannych.
Czytaj więcej
Kijów, Dniepr i Odessa były celem nocnego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę. W nocy na Ukrainie ogłoszono alarm powietrzny w związku z groźbą ata...
Tej samej nocy z czwartku na piątek zaczął obowiązywać rozejm, który przerwał trwające od kilku tygodni ataki Izraela na Liban i proirańską organizację terrorystyczną Hezbollah. W izraelskich atakach na Liban zginęły 2294 osoby – przekazało w piątek ministerstwo zdrowia w Bejrucie. Izraelska armia poinformowała z kolei, że zabiła około 1700 bojowników Hezbollahu.
Czytaj więcej
Amerykański prezydent ogłosił, że po półtora miesiąca wzajemnych ostrzałów i wkroczeniu izraelskiej armii do południowego Libanu oba kraje zgodziły...
Wcześniejsze słowa papieża Leona XIV wywołały duży oddźwięk w amerykańskiej administracji. W kwietniu 2026 r. papież potępił groźby zniszczenia irańskiej cywilizacji, uznając słowa Donalda Trumpa za „absolutnie niedopuszczalne”.
Czytaj więcej
Przez pierwsze 10 miesięcy swego pontyfikatu Leon XIV, pierwszy papież ze Stanów Zjednoczonych, unikał komentowania spraw swego kraju i ani razu pu...
W odpowiedzi na te słowa prezydent USA Donald Trump w serwisie Truth Social zaatakował papieża, oskarżając go o bycie „słabym w kwestii przestępczości” i „fatalnym w polityce zagranicznej” W swoim wpisie z 12 kwietnia 2026 r. Trump wezwał Leona XIV do tego, by „skupił się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem”, a wcześniej oskarżył go o „schlebianie radykalnej lewicy”.
Papież odpowiedział na to stwierdzenie, że nie obawia się administracji Trumpa i że przesłanie Ewangelii „nie jest po to, by było nadużywane w sposób, w jaki robią to niektórzy”.
Wcześniej, w sobotę w samolocie z Kamerunu do Angoli papież Leon powiedział dziennikarzom, że „nie jest w jego interesie prowadzenie dyskusji z prezydentem USA Donaldem Trumpem”. - Była pewna narracja, która nie była dokładna we wszystkich aspektach, ale z powodu sytuacji politycznej, powstałej podczas pierwszego dnia podróży, prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził parę komentarzy na mój temat – mówił papież. Dodał, że „większość tego, co napisano od tamtego czasu, to były komentarze do komentarzy z próbą interpretacji tego, co zostało powiedziane”.
Papież wyjaśnił, że przemówienia, które wygłasza obecnie w Afryce, zostały napisane w niektórych przypadkach nawet dwa tygodnie temu. – To było znacznie wcześniej zanim prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił komentarze na mój temat i przesłania pokoju, które krzewię. A jednak zostało to zinterpretowane tak, jakbym sam starał się znów prowadzić debatę z prezydentem – oświadczył Leon XIV.
– Kontynuujemy zatem naszą drogę, dalej głosimy przesłanie Ewangelii, by krzewić braterstwo – podkreślił papież.
Papież Leon XIV jest trzecim papieżem, który odwiedza Angolę po Janie Pawle II, który przybył tu w 1992 r., oraz Benedykcie XVI, który gościł w Angoli w 2009 r.
Msza z udziałem około 100 tys. osób odbyła się w mieście Kilamba, położonym niedaleko stolicy kraju – Luandy. Zostało ono zbudowane kilkanaście lat temu przez chińską korporację państwową. Wzniesiono tam 750 wieżowców. Wiele z nich przez lata stało pustych, a Kilambę nazwano „miastem duchów”.
W homilii papież powiedział, że Angola to „piękny i zraniony kraj, który łaknie i pragnie nadziei, pokoju i braterstwa”. Zaznaczył, że jest to państwo „doświadczone przez ból”. Dodał, że następstwami długiej wojny domowej są „wrogość i podziały, roztrwonione zasoby i ubóstwo”. W obliczu takich zdarzeń – podkreślił – mieszkańcom Angoli grożą utrata nadziei i paraliżujące zniechęcenie.
– Historia waszego kraju, trudne konsekwencje, które wciąż ponosicie, problemy społeczne i ekonomiczne oraz różne formy ubóstwa wołają o obecność Kościoła, który potrafi towarzyszyć w drodze i usłyszeć wołanie swoich dzieci – dodał Leon XIV. Mówił, że „możemy i chcemy budować kraj, w którym stare podziały zostaną raz na zawsze przezwyciężone, gdzie znikną nienawiść i przemoc, gdzie plaga korupcji zostanie uleczona przez nową kulturę sprawiedliwości i dzielenia się. Tylko w ten sposób będzie możliwa przyszłość pełna nadziei, zwłaszcza dla wielu ludzi młodych, którzy ją utracili”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas