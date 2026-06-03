Dodatkowe dni wolne w 2026 r. wynikają z faktu, że dwa święta wypadają w tym roku w soboty. W zamian za to pracownicy dostaną wolne w innym terminie.

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Dodatkowe dni wolne dla pracowników. Przypadną w sierpniu i grudniu

W 2026 r. dwa dni ustawowo wolne od pracy wypadają w soboty. Będą to 15 sierpnia – święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego oraz 26 grudnia, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli święto przypada w sobotę, pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy.

Kiedy można odebrać dzień wolny za 15 sierpnia i 26 grudnia?

Pracownicy nie mogą wybrać sobie dowolnego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę. Termin zwykle wyznacza pracodawca.

"Ponieważ 15 sierpnia przypada w sobotę, pracodawca – aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy – musi wyznaczyć pracownikowi dzień wolny, w terminie ustalonym przez siebie w trybie jednostronnej decyzji bądź indywidualnie w porozumieniu z pracownikiem" – wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy.

Istotny jest tu także okres rozliczeniowy obowiązujący w firmie. Najczęściej jest on jednomiesięczny.

"W przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego dzień wolny w 2026 roku za święto 15 sierpnia musi zostać udzielony w sierpniu, za święto 26 grudnia – w grudniu" – tłumaczy PIP.

Jeżeli natomiast u danego pracodawcy obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za święto przypadające w sobotę może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu, ale najpóźniej do końca obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego.

Wyznaczono już terminy wolnego dla urzędników. Będą mieli długi weekend

Wiadomo już, w jakich dniach wolne odbiorą urzędnicy administracji rządowej. Zgodnie z zarządzeniem premiera, w przypadku członków korpusu służby cywilnej będą to piątek 14 sierpnia oraz poniedziałek 28 grudnia 2026 r.

Dotyczy to osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w około 1800 urzędach administracji rządowej m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach wojewódzkich, izbach administracji skarbowej oraz komendach i inspektoratach.

Dla tej grupy będzie to okazja do dwóch długich weekendów – od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia oraz od czwartku 24 grudnia do poniedziałku 28 grudnia. Na podobne daty prawdopodobnie zdecyduje się również wiele firm.

Dni wolne od pracy w 2026 r. Święta państwowe i kościelne

W Polsce obowiązuje ustawowo 14 dni świątecznych wolnych od pracy. Większość z nich jest już za nami. Do końca roku pozostało ich siedem. Oto ich lista: