Jawność wynagrodzeń nie wejdzie 7 czerwca. Pracodawcy dostaną więcej czasu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowy projekt ustawy wdrażającej dyrektywę o transparentności wynagrodzeń w Polsce. Ustawa może zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia.
Przepisy wdrażające dyrektywę Parlamentu Europejskiego w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub za pracę o takiej samej wartości pierwotnie miały w Polsce wejść w życie 7 czerwca 2026 r. Jednak zgodnie z nową wersją projektu ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mają zacząć obowiązywać sześć miesięcy od dnia jej ogłoszenia, czyli najprawdopodobniej z początkiem 2027 r.
To odpowiedź m.in. na postulaty pracodawców, którzy dzięki zmianom zyskają czas na dostosowanie się do obowiązków dotyczących przejrzystości płac.
Zmiany wprowadzone w projekcie przeanalizowały prawniczki Natalia Krzyżankiewicz – adwokat, starsza prawniczka w kancelarii Raczkowski i Katarzyna Wilczyk – radca prawny, starsza prawniczka w kancelarii Raczkowski. Jak zwracają uwagę ekspertki, nowy projekt jest bardziej praktyczny niż jego poprzednia wersja. Doprecyzowana została m.in. definicja poziomu wynagrodzenia.
– Projektodawca wskazuje, że przy ustalaniu poziomu płac nie będą uwzględniane jednakowe świadczenia dostępne dla wszystkich pracowników oraz świadczenia związane z zakończeniem zatrudnienia, takie jak odprawy emerytalne, rentowe czy odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Co więcej, projekt jasno wskazuje, że pracodawca przy obliczaniu poziomu wynagrodzenia dla danego pracownika uwzględnia wynagrodzenie za okres, który pracownik przepracował u danego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. Nie będzie potrzeby przeliczania wynagrodzenia za cały rok – wyjaśniają Natalia Krzyżankiewicz i Katarzyna Wilczyk z kancelarii Raczkowski.
Pracodawcy staną przed obowiązkiem stworzenia tabel wynagrodzeń. Zakresy płac mają być przypisane do konkretnych stanowisk lub rodzajów pracy. Konieczne będzie przygotowanie przejrzystych siatek płac.
– W zakresie prawa pracownika do informacji dotyczących jego indywidualnego poziomu wynagrodzenia i średnich poziomów wynagrodzenia w podziale na płeć w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości, nowy projekt doprecyzowuje, że odpowiedź pracodawcy może być udzielona także w postaci elektronicznej – tłumaczą Natalia Krzyżankiewicz i Katarzyna Wilczyk z kancelarii Raczkowski.
Nie będzie również konkretnego terminu, w którym pracodawca będzie musiał poinformować pracowników o prawie do uzyskania tych informacji. Obowiązek będzie musiał wykonać raz w roku w wybranym terminie.
Zmiany dotyczą również raportowania luki płacowej. O tym, czy pracodawca podlega obowiązkowi sporządzania sprawozdania z luki płacowej i jego częstotliwości, będzie decydować liczba pracowników. Ma być ona przeliczana na roczne jednostki robocze według wzorów matematycznych określonych w projektowanych przepisach. Sposób obliczania poszczególnych wskaźników przedstawiono w projekcie rozporządzenia wykonawczego.
