Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest zjawisko „kary za macierzyństwo” i jak realnie wpływa na wynagrodzenia oraz kariery kobiet.

Jak unijna dyrektywa work-life balance i rozwój opieki żłobkowej zmieniają sytuację matek na rynku pracy.

Dlaczego, mimo nowych regulacji, zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi wciąż pozostaje ograniczone.

Jakie rozwiązania po stronie pracodawców realnie wspierają pracujące matki i zwiększają ich efektywność.

O ponad połowę, do niespełna 550 tys. zmalała w ciągu ostatnich pięciu lat liczba biernych zawodowo kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat), które jako powód tej bierności wskazały obowiązki rodzinne i prowadzenie domu. Ten wynik prowadzonego przez GUS Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) sugeruje, że obowiązki opiekuńcze, w tym zwłaszcza te związane z opieką nad dziećmi, są dla kobiet coraz mniejszą przeszkodą w podjęciu pracy, szczególnie w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Jednak pomimo większej otwartości pracodawców na pracujące matki, badania potwierdzają, że wiele kobiet musi się liczyć z negatywnymi zawodowymi skutkami urodzenia dziecka, czyli tzw. karą za macierzyństwo.

Kara za macierzyństwo nadal uderza w kariery i płace kobiet

– Są to zarówno koszty związane ze spowolnieniem kariery zawodowej, a więc z ograniczeniem szans na awans i wyższe wynagrodzenia, czy też z koniecznością wycofania się z rynku pracy – wyjaśnia Karolina Andrian, założycielka i członkini zarządu Fundacji Share the Care promującej partnerski model rodziny i opieki nad dziećmi. Przypomina też, że – według analiz Instytutu Badań Strukturalnych – skorygowana luka płacowa ze względu na płeć sięga w sektorze prywatnym 18 proc. (co oznacza, że kobiety zarabiały średnio o 18 proc. mniej niż mężczyźni), a w sektorze publicznym wynosi 8 proc.

– Największa luka płacowa przypada na okres, w którym kobiety najczęściej zostają matkami i opiekują się dziećmi – podkreślają Iga Magda i Agata Rozszczypała, ekonomistki z IBS, dodając, że częściowym wyjaśnieniem tego zjawiska może być spadek wynagrodzeń kobiet po urodzeniu dziecka, czyli kara za macierzyństwo. (Co wpływa również na niższe emerytury kobiet.)

Magda Maroń, ekspertka HR i psycholog biznesu, przypomina, że w Polsce kobiety rodzą dzieci, mając średnio 31 lat, a w dużych miastach ok. 34 lata. To wiek, w którym pracownik osiąga już na tyle duże doświadczenie zawodowe, aby móc awansować czy z większą dynamiką rozwijać swoją karierę zawodową. – Dla kobiet decydujących się na dzieci jest to często zejście z toru w trakcie trwania biegu, na długo przed metą. Kiedy natomiast wracają po urlopie macierzyńskim, który z urlopem ma mało wspólnego, znów dołączają do tego wyścigu, ale zawodnicy już im odbiegli. Dodatkowo ścigają się, wyskakując co jakiś czas z biegu na zwolnienia lekarskie związane z chorobami maluchów – obrazowo tłumaczy psycholog.

Żłobki i work-life balance mają ułatwić matkom powrót do pracy

Jak przyznaje Karolina Andrian, w ostatnich latach zarówno po stronie rządu, jak również samych pracodawców, widać nasilenie działań mających na celu ograniczenie kary za macierzyństwo. Jednym z nich, po stronie państwa, było m.in. wdrożenie w kwietniu 2023 r. unijnej dyrektywy work-life balance, która miała zwiększyć zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi, a tym samym ułatwić matkom powrót do aktywności zawodowej. Założycielka Fundacji Share the Care chwali też szybki rozwój dostępnej i dobrej jakości opieki żłobkowej. Wskaźnik objęcia dzieci tą opieką wynosi obecnie ok. 48 proc., a – według obietnic rządu – jeszcze w tym roku ma osiągnąć prawie 80 proc. Miejsc w żłobkach będzie niemal tyle, ile maluchów w wieku żłobkowym.

Z kolei po stronie pracodawców widać gotowość do większej elastyczności organizacji czasu pracy, a także do wdrażania rozwiązań ułatwiających matkom powrót do pracy. Według najnowszego raportu Fundacji Share the Care i ZUS pt. „Równość rodzicielska w Polsce – trzy lata od wdrożenia dyrektywy work-life balance”, w tym czasie wyraźnie wzrosło wykorzystanie urlopu rodzicielskiego przez ojców – z 1 proc. w 2022 r. do 24 proc. w 2025 r. Jak jednak twierdzi Karolina Andrian, efekty tych działań wciąż są niezadowalające – również dlatego, że zmiany wymagają przełamania schematów kulturowych, w tym powszechnego przypisywania ról opiekuńczych kobietom.

Raport Fundacji Share the Care i ZUS pokazał np., że w minionym roku z urlopu ojcowskiego (14 dni) skorzystało 58 proc. uprawnionych do niego mężczyzn. To wyraźnie mniej niż w dwóch poprzednich latach. (Mogło też na to wpłynąć pogorszenie koniunktury na rynku pracy i wzrost obaw o jej utratę.) Co więcej, średni czas urlopu rodzicielskiego ojców (43 dni) jest też wyraźnie krótszy niż w przypadku matek – 143 dni (bez uwzględnienia 20 tygodni urlopu macierzyńskiego). O ile zdecydowanie większą liczbę urlopów rodzicielskich wśród kobiet można tłumaczyć potrzebami małych dzieci albo kwestiami finansowymi (9-tygodniowy urlop przysługujący tylko ojcom jest płatny w wysokości 70 proc. ich wynagrodzenia), o tyle karę za macierzyństwo dobrze widać w statystykach L4 z powodu choroby dzieci. Aż 78 proc. dni tej opieki przypada na kobiety.

Pracujące matki mierzą się z codzienną logistyką i presją w pracy

Magda Maroń zwraca uwagę, że macierzyństwo – a zwłaszcza okres żłobkowo-przedszkolny będący czasem częstych infekcji dzieci – oznacza dla pracujących kobiet ciągłą akrobatykę logistyczną. W tym konieczność organizowania opieki i podejmowania decyzji; który z rodziców i o której odbierze dzieci, co zrobić, gdy zadzwonią z przedszkola, że dziecko źle się czuje, a co, jeśli jutro rano maluch obudzi się z gorączką.

Jak zaznacza psycholog, decyzje, kto ma w tej sytuacji zawiesić swoje zobowiązania zawodowe na najbliższe dni, to pole do częstych napięć – nie tylko w rodzinach. Także na linii z pracodawcą, który chce móc polegać na pracowniku, a nie żyć w niepewności, czy kobieta-matka będzie w stanie dokończyć projekt, czy może wypadnie na tydzień zwolnienia lekarskiego. – To powoduje, że wiele mam funkcjonuje w ciągłym poczuciu winy i konieczności udowadniania swojej wartości zawodowej – dodaje Magda Maroń, podkreślając znaczenie wsparcia i empatii ze strony pracodawców. Kobiety, które czują wsparcie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, zazwyczaj odwdzięczają się dużym zaangażowaniem i długofalową lojalnością wobec firmy.

Zdaniem psycholog biznesu, kluczowe jest elastyczne podejście do organizacji pracy, a także praca zdalna lub hybrydowa, która pozwala odzyskać nawet 1,5–2 godziny dziennie dzięki ograniczeniu dojazdów. – Równie ważne jest odejście od rozliczania z godzin na rzecz efektów – liczy się rezultat, a nie czas spędzony przy biurku – podkreśla Magda Maroń, dodając, że takie rozwiązania zwiększają też efektywność pracujących mam.

Zdaniem Karoliny Andrian, o ile widać w firmach wdrażanie rozwiązań, które ułatwiają matkom powrót do pracy, wspierają elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, zachęcając też ojców do korzystania z urlopów rodzicielskich, o tyle najbardziej zaangażowane w takie działania są firmy zatrudniające głównie kobiety. – Natomiast pracodawcy zatrudniający głównie mężczyzn często nie czują się zobowiązani do wdrażania rozwiązań wspierających opiekunów – jakby mężczyźni nie mieli obowiązków opiekuńczych – to skutecznie ogranicza możliwości par w zakresie dzielenia się opieką – zaznacza założycielka Fundacji Share the Care.