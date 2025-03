Płace pokoleń kobiet są niższe od zarobków kolegów z pracy

Pyrrusowe zwycięstwo

Trend, że panowie zarabiają więcej niż panie, urywa się pod koniec kariery zawodowej, około 55. roku życia. Ale choć widać tu różnicę w płacach na korzyść kobiet, to jest ona mniejsza niż wcześniejsza luka płacowa. We wrześniu w przypadku mediany wynagrodzeń wynosiła 5 proc. dla osób 55–64 lata i 8 proc. dla tych, które skończyły 65 lat. Z danych tych wynika, że płace najstarszych kobiet na rynku pracy są wyższe od płac mężczyzn mniej więcej o tyle (ok. 525 zł), o ile mniej zarabiają 24–35-latki. Warto też pamiętać o liczbie pracujących w poszczególnych pokoleniach. We wrześniu ub.roku w wieku 34–44 lat było niespełna 2,47 mln pracujących mężczyzn i 2,3 mln kobiet. Zaś wśród pracujących 65+ mieliśmy 303 tys. panów i ok. 208 tys. pań. Oznacza to, że luka odwraca się w przypadku ułamka wcześniejszych aktywnych na rynku pracy. Co ciekawe, z danych GUS wynika, że luka rośnie wraz z wielkością firmy.

Podczas gdy panie statystycznie zarabiają tyle samo co mężczyźni w mikrofirmach (do pięciu osób), a o 8 proc. więcej w małych przedsiębiorstwach (od 6 do 10 osób), to w dużych firmach (250–999 osób) ich zarobki są o 9 proc. niższe niż płace panów i są aż o 16 proc. niższe w największych (powyżej 1000 osób).

Jednak mediana płacy w mikrofirmach była we wrześniu niższa o 3,3 tys. zł (44 proc.) od mediany w przedsiębiorstwach dużych i o prawie 3,6 tys. zł niższa (45 proc.) w wielkich, zatrudniających od 1000 osób.

Przedsiębiorczość

W zeszłym roku 103,6 tys. firm zarejestrowały kobiety. To więcej niż co trzecia nowa działalność (38 proc.). Polski Instytut Ekonomiczny podał, że najczęściej były to firmy z branży handlowej (18 proc.), związane z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (15 proc.), z usługami (15 proc.) oraz opieką zdrowotną (13 proc.). W branży usługowej aż 80 proc. firm z sekcji „Pozostała działalność usługowa”, w której mieści się m.in. fryzjerstwo i kosmetyka, zostało w 2024 r. zarejestrowanych przez kobiety. Założyły też większość firm związanych z opieką zdrowotną (72 proc.) oraz z edukacją (60 proc.). Najrzadziej interesowało je budownictwo i transport. ∑