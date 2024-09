Polki płacą karę za macierzyństwo. Tracą ogromne pieniądze

Kara za macierzyństwo. Trzeba walczyć ze stereotypami

– Te dane to dla mnie dowód na karę za macierzyństwo – nie ma wątpliwości Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ekspert w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zauważa, że wiek powyżej 35 lat uznaje się za okres szczytu karier na rynku pracy. – Jeśli dynamiki się wtedy różnią, to sugeruje, że kobiety nie mogą w pełni skorzystać z tego „prime’u” – komentuje.

W styczniowym panelu ekonomistów „Rzeczpospolitej” o wpływie posiadania dzieci na poziom luki płacowej mówiła dr hab. Iga Magda, profesorka Szkoły Głównej Handlowej, wiceprezeska Instytutu Badań Strukturalnych. – Badania wskazują, że luka pojawia się (lub rośnie) głównie w związku z macierzyństwem – pojawienie się dzieci najczęściej oznacza przerwę zawodową kobiet, rzadko mężczyzn – zauważyła. – Dyskryminacja ma miejsce, ale do luki płacowej przyczynia się także w dużym stopniu nierówny podział pracy domowej i opiekuńczej partnerów. Wobec deficytu pracowników sytuacja zawodowa kobiet powinna się poprawić, nie wierzę jednak w „samoistny” spadek luki płacowej, potrzebne będzie wsparcie instytucjonalne i nowe rozwiązania prawne, częściowo już wdrażane – komentowała dr Iga Magda.

Czytaj więcej Komentarze Katarzyna Kucharczyk: Bolesna kara za macierzyństwo Dużo się mówi o równouprawnieniu. Ale statystyki pozostają nieubłagane: kobiety rzadziej awansują i zarabiają mniej niż mężczyźni.

Również Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego pytany o sposób na zmniejszenie kary za macierzyństwo sugeruje w pierwszej kolejności jej rozdzielenie pomiędzy kobiety i mężczyzn. Co kluczowe, to jednak wymagałoby nie tylko zmian w podziale opieki nad dziećmi, ale też walki ze stereotypami. – Często skupiamy się na kilku pierwszych miesiącach czy roku po urodzeniu, ale kara za macierzyństwo trwa dużo dłużej. To nie tylko konsekwencja decyzji poszczególnych kobiet i mężczyzn, ale systemu – np. postrzegania kobiet jako takich, które mogą zaraz zniknąć z pracy. To dotyka także kobiety, które nie mają dzieci – mówi Kubisiak. Wciąż to kobiety częściej idą na L4 przy chorobie dziecka, to też one częściej wykonują prace oferujące większą elastyczność i dyspozycyjność, ale niższą pensję.

Rozjechane trajektorie dochodów oraz zatrudnienia kobiet i mężczyzn

To, że kara za macierzyństwo istnieje i trwa dużo dłużej niż tylko pierwsze lata życia dziecka, wynika także z niedawnego badania Marcina Pałki z Ministerstwa Finansów.

Wniosek z analizy był taki, że do momentu urodzenia dziecka trajektoria dochodów oraz poziom zatrudnienia kobiet i mężczyzn idą mniej więcej podobnym śladem. Rozjeżdżają się dopiero po pojawieniu się dziecka.