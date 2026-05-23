Od lipca minimalne pensje w ochronie zdrowia wzrosną o 8,82 proc. To efekt corocznej waloryzacji, opartej na przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej za 2025 r. Jak pisaliśmy ostatnio w „Rzeczpospolitej”, faktyczne zarobki medyków często są jednak wyraźnie wyższe od ustawowego minimum.

Ile średnio zarabiają pielęgniarki?

Z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) wynika, że:

pielęgniarki z wykształceniem magisterskim i specjalizacją zarabiają średnio 15 303,80 zł brutto

a najlepiej opłacane 25 proc. tej grupy otrzymuje ponad 16 398,49 zł brutto.

wprzypadku pielęgniarek z wykształceniem magisterskim oraz tych ze specjalizacją, ale bez tytułu magistra, faktyczne średnie zarobki wynoszą około 11 508,73 zł.

Znacznie więcej niż wynosi ustawowe minimum zarabiają też pielęgniarki z grupy 6., czyli z wykształceniem licencjackim lub średnim bez specjalizacji. Z danych AOTMiT zebranych w lutym wynika, że średnia pensja w tej grupie wynosi około 11 052,49 zł brutto.

Płaca minimalna w ochronie zdrowia w 2026 roku

To jednak średnie faktyczne zarobki. A ile wynoszą ustawowo gwarantowane najniższe pensje pielęgniarek i pozostałych pracowników ochrony zdrowia?

Ustawa dotycząca zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych zakłada coroczną waloryzację najniższych pensji. Nowe stawki minimalnych wynagrodzeń będą obowiązywać od 1 lipca. Oznacza to, że od tego dnia minimalne wynagrodzenia medyków zostaną podwyższone.

Na największe podwyżki mogą liczyć pielęgniarki z grupy 2. z tytułem magistra pielęgniarstwa i wymaganą specjalizacją. Od 1 lipca 2026 r. ich płaca minimalna wyniesie 11 485,59 zł brutto, czyli o 931,17 zł więcej niż obecnie.

Pielęgniarki z grupy 5. (z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją lub ze ze średnim wykształceniem i specjalizacją) od lipca będą miały zagwarantowane co najmniej 9 081,63 zł brutto.

Z kolei pielęgniarki z grupy 6. (z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia lub z wymaganym średnim wykształceniem, które nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa) otrzymają minimum 8 369,35 zł brutto.

Jak donosi „Rynek Zdrowia”, od 1 lipca 2026 r. minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia dla pozostałych grup wyniosą: