Firmy przeznaczają na ten cel ponad 2 tys. zł rocznie na jednego zatrudnionego – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Benefit Systems. Pracodawcy starają się podążać za aktualnymi potrzebami pracowników. Aż 81 proc. przedsiębiorstw zauważa, że oferowane świadczenie powinny adresować problemy środowiskowe i społeczne. Z kolei 72 proc. firm zdaje sobie też sprawę, że istotnym zadaniem benefitów pozapłacowych jest wsparcie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Atrakcyjna oferta pozapłacowa pomaga znajdować na rynku pracowników, z drugiej strony – pozwala zatrzymać w firmie najlepsze talenty. Benefity wpływają na motywację i zaangażowanie personelu. Popularnością cieszą się zarówno najbardziej rozpowszechnione formy wsparcia, jak dostęp do aktywności sportowych czy do prywatnej służby zdrowia, jak również inne propozycje, w tym auto służbowe, masaż, fizjoterapia, dofinansowanie do wypoczynku, nauka języków, a także karty lunchowe i podarunkowe.

Benefity są postrzegane już nie jako alternatywa, ale jako wymóg. Pracownicy oczekują ich nie mniej niż stabilnej wypłaty. W efekcie budżety wydawane przez pracodawców na ten cel rosną. Coraz więcej przedsiębiorstw poszerza ofertę świadczeń pozapłacowych, by motywować kadrę i zachęcać osoby z zewnątrz do podjęcia pracy w danej instytucji.

Komfort psychiczny w cenie

Work-life balance i wellbeing to trendy zyskujące w ostatnich latach mocno na popularności. Są one postrzegane przede wszystkim jako możliwość pracy zdalnej. Dziś standardem jest, że w firmach pracuje się hybrydowo, łącząc aktywność w biurze z pracą w domu. Kluczowe w popularyzacji tego modelu były doświadczenia pandemii. Z publikowanego niedawno raportu Talent Trends firmy rekrutacyjnej Michael Page wynika, że dla prawie co drugiego pracownika obowiązek częstszej obecności w biurze byłby argumentem za tym, by rozważyć decyzję o zmianie pracy. Zatrudnieni cenią też elastyczne godziny pracy, dodatkowe dni wolne (na przykład w urodziny pracownika) czy krótsze piątki.

Dobrostan pracownika to również jego dobra kondycja psychiczna. W dobie coraz częstszych problemów natury psychicznej wywołanych różnymi czynnikami, w tym rosnącym tempem życia, szumem informacyjnym, zmianami technologicznymi czy niepokojącymi informacjami napływającymi każdego dnia ze świata, na znaczeniu zyskują różne formy wsparcia zdrowia psychicznego.

Część pracodawców organizuje specjalistyczne programy edukacyjne, na przykład wzmacniające odporność na stres, inni oferują pracownikom konsultacje z psychologiem.

Świadczenia dla każdego

Różnorodna oferta pozwala pracodawcom zaspokajać potrzeby różnych pokoleń. Starsi oczekują w większym stopniu benefitów związanych z ochroną zdrowia, młodsi korzystają z szerokiego zakresu usług, jak elastyczne godziny pracy czy możliwość korzystania ze specjalistycznych kursów i konsultacji indywidualnych z ekspertami wybranych dziedzin. Dla pracujących rodziców kluczowe jest zapewnienie opieki dzieciom, dlatego ważnym elementem wsparcia ze strony pracodawców może okazać się zapewnienie dostępu do firmowego żłobka czy przedszkola.

Firmy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, wprowadzają też inne rozwiązania, jak choćby ubezpieczenia dla zwierząt domowych. W USA to popularne świadczenie, z raportu Society for Human Resource Management Employee Benefits Survey 2025 wynika, że 22 proc. pracodawców w USA oferuje takie rozwiązanie. Rosnącą popularnością, również w Polsce, cieszy się usługa wsparcia przy załatwianiu codziennych spraw, takich jak odbiór przesyłek czy usługi domowe – sprzątanie, opieka nad zwierzakiem lub dostęp do fachowców, którzy mogą zrealizować drobne naprawy.

W ofercie firm często znajdują się również wydarzenia kulturalne, od wyjścia do kina i na koncert po galerie sztuki, muzea czy spektakle teatralne. Część pracodawców zapewnia dostęp do e-booków czy finansuje wyjścia na imprezy sportowe.

Cały świat w telefonie

Jak wszędzie, również do świadczeń pozapłacowych wdziera się cyfryzacja. Polacy oczekują prostych rozwiązań dostępnych od ręki. Popularne są e-karty i vouchery online. Pracownicy wybierają rozwiązania, które można zrealizować od ręki, bez konieczności konsultowania się z działem HR. Najlepiej, gdy pakiety są dostępne online, w dodatku z poziomu telefonu, i to przez całą dobę.

W dzisiejszych czasach o atrakcyjności organizacji nie decyduje już wyłącznie poziom wynagrodzenia, ale zdolność do całościowego dbania o dobrostan pracowników – fizyczny, psychiczny i społeczny – oraz tworzenia środowiska pracy odpowiadającego na zmieniające się potrzeby współczesnego rynku pracy. Benefity wpisują się również w szerszy kontekst biznesowy i społeczny – poza tym, że stanowią jeden z elementów polityki pracowniczej, wspierają budowę marki pracodawcy. Stają się częścią strategii ESG i odpowiedzialności społecznej firm.