Do 15 czerwca rząd ma przedstawić Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości  najniższego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. Według nieoficjalnych informacji serwisu PulsHR, Komitet Stały Rady Ministrów rekomenduje, aby propozycją rządu była 3-proc. podwyżka.

Płaca minimalna 2027. Na stole trzy propozycje

To oznaczałoby, że minimalna płac wzrośnie z obecnych 4806 zł do około 4950 zł brutto. Ministerstwo Finansów chciało 2,5 proc. podwyżki (4926 zł) , a resort pracy 3,7 proc. (4986 zł).  

Z kolei związki zawodowe domagają się wzrostu aż o 8,2 proc. , co dałoby płacę minimalną do 5200 zł brutto. To zupełnie odbiega od oczekiwań pracodawców, którzy uważają, że wzrost minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku powinien ograniczać się do ustawowego minimum, co dałoby wzrost do 4861 zł brutto.

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Jeśli strony związkowa i pracodawców nie dojdą do porozumienia w Radzie Dialogu Społecznego, to propozycja rządu stanie się wiążąca. Szanse na to są duże, gdyż w ostatnich latach tak właśnie się działo.

PulsHR przypomina, że w ciągu ostatnich 10 lat płaca minimalna wzrosła o 3056 zł - z 1750 zł w 2015 r. do 4806 zł w 2025 r. Największa była podwyżka w 2024 roku – o 700 zł.

Płaca minimalna obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej, ale jej poziom jest bardzo zróżnic

Płaca minimalna obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej, ale jej poziom jest bardzo zróżnicowany. Jak wynika z danych Eurostatu, w styczniu 2026 r. jej wysokość wahała się od 620 do 2 704 euro na miesiąc. Decyzja o ustanowieniu i wysokości płacy minimalnej należy do władz krajowych. W styczniu 2025 r. płaca minimalna obowiązywała w 22 z 27 państw członkowskich UE. Wyjątkami były: Austria, Dania, Finlandia, Szwecja i Włochy. Eurostat podał dane obowiązujące na dzień 1 stycznia 2026 r. Najwyższy poziom płacy minimalnej na miesiąc zanotowano w Luksemburgu (2 704 euro). Najniższa płaca była w Bułgarii (620 euro). W Polsce minimalne wynagrodzenie wyniosło 1 139 euro, co uplasowało ją na 10. miejscu wśród krajów UE.

Foto: Michał Czernek/PAP