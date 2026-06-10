W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

UE szykuje nowy pakiet sankcji wobec Rosji

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła propozycję kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. Nowe ograniczenia mają objąć sektor energetyczny, finansowy oraz transportowy. Bruksela chce rozszerzyć listę podmiotów związanych z tzw. flotą cieni, a także objąć restrykcjami rosyjskie porty, lotniska oraz rafinerie uczestniczące w handlu rosyjską ropą. Pakiet przewiduje również nowe ograniczenia eksportowe dotyczące technologii wykorzystywanych przez przemysł lotniczy i zbrojeniowy. Komisja Europejska proponuje także utrzymanie limitu cenowego dla rosyjskiej ropy na poziomie 44 dol. za baryłkę. Przed wejściem w życie sankcje muszą jednak uzyskać jednomyślne poparcie państw członkowskich.

Rynek mieszkaniowy w Polsce łapie oddech

Jak wynika z analiz Otodom, pod koniec maja deweloperzy oferowali na siedmiu największych rynkach mieszkaniowych w Polsce blisko 60 tys. mieszkań. Rosnąca podaż ogranicza presję na wzrost cen, a w części miast prowadzi nawet do ich spadku. Najbardziej widoczne korekty cen obserwowane są m.in. w Katowicach, Łodzi oraz Lublinie. Również rynek wtórny oferuje coraz większy wybór mieszkań. Zdaniem ekspertów większa liczba ofert i stabilizacja cen zwiększają zainteresowanie kupujących, choć nie musi to automatycznie oznaczać wzrostu liczby finalizowanych transakcji.

Rekordowy eksport USA i mocne dane z Chin

W centrum uwagi inwestorów znalazły się także dane handlowe największych gospodarek świata. Eksport Chin w maju wzrósł o blisko 20 proc. rok do roku, napędzany przez sprzedaż półprzewodników, samochodów elektrycznych oraz zaawansowanych technologii. Jednocześnie Stany Zjednoczone odnotowały rekordowy poziom eksportu, który przekroczył 327 mld dol.. Dane pokazują, że mimo napięć geopolitycznych i sporów handlowych globalny handel pozostaje wyjątkowo odporny.

Pekin stawia na sztuczną inteligencję

Chińskie władze przygotowują jeden z największych programów inwestycyjnych w historii krajowego sektora technologicznego. Według informacji Bloomberga pięcioletni plan przewiduje budowę centrów danych o wartości blisko 300 mld dol.. Kluczową rolę odegrają państwowi giganci telekomunikacyjni, tacy jak China Mobile i China Telecom. Dodatkowo nowe regulacje wymagają wykorzystywania krajowych komponentów, co ma wspierać rozwój chińskiego przemysłu półprzewodników i ograniczać zależność od zagranicznych dostawców.

Creotech pozyskał pół miliarda złotych na rozwój

Na warszawskim rynku kapitałowym uwagę przyciągnęła emisja akcji Creotech Instruments. Spółka sprzedała 650 tys. akcji po 740 zł za sztukę, pozyskując blisko 500 mln zł. Zarząd zapowiada przeznaczenie środków na udział w europejskich programach kosmicznych, przejęcia, ekspansję zagraniczną oraz rozwój własnych technologii. To jedna z największych tegorocznych transakcji na polskim rynku technologicznym.

Czytaj więcej Giełda Creotech sprzedał akcje w ABB. Inwestorzy dopisali Creotech Instruments w wyniku zakończonego procesu przyspieszonej budowy księgi popytu sprzedał 650 tys. akcji, po 740 zł za sztukę.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.