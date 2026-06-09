Seria niedawnych incydentów między Chinami a Tajwanem, w których chińskie drony i statki zachowywały się agresywnie w pobliżu wyspy, świadczy o eskalacji konfliktu w Azji. Eksperci szacują, że jeśli wybuchnie tam wojna, to Unia Europejska (UE) ucierpi najbardziej, pisze agencja Bloomberg.

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Dlaczego Unia jest zależna od Tajwanu?

Analitycy agencji policzyli, że w najgorszym przypadku gospodarka UE poniesie straty równe około 2 bln dol. (1,73 bln euro) w ciągu pierwszego roku. Największa unijna gospodarka – niemiecka, skurczyłaby się o około 14 proc., czyli mniej więcej dwa razy bardziej niż gospodarka USA czy Chin. Nawet zwykła blokada Tajwanu przez Chiny, bez bezpośredniej inwazji, byłaby ogromnym wyzwaniem i ciosem dla świata, w tym dla Europy.

Dlaczego? Tajwan produkuje 60 proc. najnowocześniejszych półprzewodników na świecie, co czyni go kluczowym elementem łańcucha dostaw każdego nowoczesnego zakładu produkcyjnego. O ile Amerykanie i Chińczycy mają tu swoje technologie, patenty i zakłady, to kraje unijne bazują głównie na imporcie z Tajwanu. Ale też – tak jak Niemcy – przyciągają tajwańskie inwestycje high-tech, np. światowy potentat półprzewodników wraz z partnerami z Europy buduje pod Dreznem fabrykę tzw. wafli półprzewodnikowych, z których powstają zaawansowane procesory.

Dla Tajwanu projektowanie i produkcja najbardziej zaawansowanych półprzewodników stała się swego rodzaju polisą ubezpieczeniową od chińskiej aneksji. W 2026 r. około 80 proc. jego eksportu stanowiły półprzewodniki i inny sprzęt związany ze sztuczną inteligencją. Gospodarka wyspy stała się zbyt ważna dla świata, by kraje demokratyczne pozostały obojętne na jej przyszłość.

Taiwan Expo Europe – w czerwcu w Warszawie

Polskie obroty handlowe z Tajwanem także rosną z roku na rok. W 2025 r. osiągnęły rekordowy poziom 2,54 mld dol. (+22 proc. r/r). Podobnie jak cała Unia, Polska importuje z Tajwanu głównie wysoko przetworzone podzespoły elektroniczne – półprzewodniki, panele LCD itp. Import sięgnął 1,6 mld dol., tak więc w tej wymianie handlowej, Polska notuje duży deficyt.

O rosnącej roli Tajwanu w polskiej i unijnej gospodarce świadczą zaplanowane na 22-24 czerwca w Warszawie targi Taiwan Expo Europe 2026, które odbędą się pod hasłem „Budujemy Jutro Wspólnie”. Targi są wyjątkowe, bo łączą ofertę najnowocześniejszych technologii tajwańskich z ofertą kulturalną i kulinarną dla mieszkańców Warszawy i gości z całej Europy.

Zagrożenie ze strony Chin

Kraje członkowskie Unii mają różne zdanie na temat prawdopodobieństwa chińskiej inwazji na Tajwan. Pomimo tego Bruksela jest „wspólnie zaniepokojona”, że Tajwan może stać się trzecim punktem poważnego konfliktu po Ukrainie i Iranie.

Pod koniec ubiegłego tygodnia Chiny ogłosiły rozpoczęcie operacji morskiej na wodach na wschód od Tajwanu. Oficjalnie jej celem jest wzmocnienie kontroli żeglugi, egzekwowanie prawa morskiego i ochrona interesów narodowych kraju.

W rzeczywistości chodzi o rozszerzenie możliwości Chin patrolowania i kontroli ruchu statków w strategicznych obszarach. W pobliże Tajwanu popłynęły jednostki z prowincji Fujian, Guangdong i Morza Wschodniochińskiego. Decyzja Pekinu była reakcją na rozpoczęcie rozmów między Japonią a Filipinami w sprawie stref zniesienia limitów poruszania się na wodach terytorialnych w regionie. Zdaniem Pekinu uderza to w chińskie roszczenia terytorialne.