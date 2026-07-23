Dane polskiej Straży Granicznej pokazują, że w I półroczu deportacje lotnicze z naszego kraju objęły 5640 cudzoziemców. Trend jest wyraźnie wzrostowy, bo w ciągu roku liczba biletów lotniczych w jedną stronę skoczyła o 28 proc.  

Wraz ze wzrostem skuteczności polskich służb migracyjnych rosną koszty operacji deportacyjnych. Loty dotyczą bowiem przede wszystkim odległych kierunków w Azji (głównie Gruzja i Uzbekistan) czy Ameryki Południowej (tu dominuje Kolumbia). Rachunek płaci strona wydalająca, tj. Polska przy wsparciu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex.

Dokładne koszty, jakie ekstradycje lotnicze generują dla polskiego podatnika, nie są jednak znane. Straż Graniczna – o czym pisaliśmy w zeszłym tygodniu – w przesłanym nam wyjaśnieniu wskazała, że „podawanie cząstkowych wyliczeń Straży Granicznej nie odda rzeczywistej skali, a wręcz może zniekształcić obraz sytuacji”. Jednocześnie instytucja zapewniła, że Frontex „wspiera 85–90 proc. operacji powrotowych”.

Informacje niezgodne z danymi Frontexu

Tę wartość podważa jednak sama agencja. W komentarzu przesłanym do „Rzeczpospolitej” czytamy, że „dane przekazane przez polską Straż Graniczną, według których Frontex wspiera 85–90 proc. operacji powrotowych, nie odpowiadają naszym liczbom”.

– Frontex zapewnił wsparcie operacyjno-techniczne w przypadku jedynie 13,6 proc. powrotów realizowanych przez Polskę, a w I kwartale 2026 r. – 19,5 proc.” – informuje nas Krzysztof Borowski, rzecznik agencji.

– Gdy zestawimy to z publicznie dostępnymi danymi Eurostatu za lata 2025–2026, udział agencji jest znacznie niższy, niż wynikałoby z informacji przekazanej przez Straż Graniczną – dodaje.

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Rachunek na prawie 150 mln zł

Frontex przekazał nam też dokładne wyliczenia kosztów deportacji lotniczych z Polski. Tylko w I połowie tego roku było to ponad 1,2 mln euro, czyli ponad 5 mln zł. Od 2021 r. – ponad 5 mln euro, czyli ponad 20 mln zł.

Trzymając się informacji, że Frontex partycypował w ok. 1/5 operacji powrotowych z Polski, oznaczałoby to, że w I półroczu wszystkie loty deportacyjne z Polski kosztowały ponad 25 mln zł. W całym roku rachunek za odsyłanie z Polski niechcianych gości może sięgnąć 50 mln zł, co oznaczałoby, że w latach 2021–2026 loty deportacyjne kosztować będą szacunkowo prawie 150 mln zł.

Koszty ponoszone przez Frontex na finansowanie operacji powrotowych realizowanych przez Polskę:

  • 2021: 418,7 tys. euro
  • 2022: 597,4 tys. euro
  • 2023: 692,6 tys. euro
  • 2024: 801,0 tys. euro
  • 2025: 1375,9 tys. euro
  • I półr. 2026: 1223,5 tys. euro

Dane dotyczą lotów czarterowych i rejsowych oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych.

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Za co płaci Frontex?

Jak mówi nam rzecznik agencji, Frontex finansuje nie tylko bilety na lotach rejsowych lub wynajmuje samoloty czarterowe dla wydalanych cudzoziemców, ale płaci też za diety dzienne eskorty i personelu biorącego udział w operacji. 

Agencja pokrywa również koszty obserwatorów praw podstawowych, lekarzy, tłumaczy, ochrony itp. Pozostałe koszty niekwalifikowalne – tam, gdzie występują – pokrywane są przez wnioskujące państwo członkowskie UE, czyli w tym przypadku przez stronę polską.

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„Frontex nie pobiera ani nie otrzymuje, bezpośrednio ani pośrednio, żadnego wkładu finansowego od osób objętych powrotem” – informuje Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej.