Kto pokrywa rachunki za deportacje z Polski? Frontex wskazuje nam swoje dane
Dane polskiej Straży Granicznej pokazują, że w I półroczu deportacje lotnicze z naszego kraju objęły 5640 cudzoziemców. Trend jest wyraźnie wzrostowy, bo w ciągu roku liczba biletów lotniczych w jedną stronę skoczyła o 28 proc.
Wraz ze wzrostem skuteczności polskich służb migracyjnych rosną koszty operacji deportacyjnych. Loty dotyczą bowiem przede wszystkim odległych kierunków w Azji (głównie Gruzja i Uzbekistan) czy Ameryki Południowej (tu dominuje Kolumbia). Rachunek płaci strona wydalająca, tj. Polska przy wsparciu Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex.
Dokładne koszty, jakie ekstradycje lotnicze generują dla polskiego podatnika, nie są jednak znane. Straż Graniczna – o czym pisaliśmy w zeszłym tygodniu – w przesłanym nam wyjaśnieniu wskazała, że „podawanie cząstkowych wyliczeń Straży Granicznej nie odda rzeczywistej skali, a wręcz może zniekształcić obraz sytuacji”. Jednocześnie instytucja zapewniła, że Frontex „wspiera 85–90 proc. operacji powrotowych”.
Tę wartość podważa jednak sama agencja. W komentarzu przesłanym do „Rzeczpospolitej” czytamy, że „dane przekazane przez polską Straż Graniczną, według których Frontex wspiera 85–90 proc. operacji powrotowych, nie odpowiadają naszym liczbom”.
– Frontex zapewnił wsparcie operacyjno-techniczne w przypadku jedynie 13,6 proc. powrotów realizowanych przez Polskę, a w I kwartale 2026 r. – 19,5 proc.” – informuje nas Krzysztof Borowski, rzecznik agencji.
– Gdy zestawimy to z publicznie dostępnymi danymi Eurostatu za lata 2025–2026, udział agencji jest znacznie niższy, niż wynikałoby z informacji przekazanej przez Straż Graniczną – dodaje.
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Frontex przekazał nam też dokładne wyliczenia kosztów deportacji lotniczych z Polski. Tylko w I połowie tego roku było to ponad 1,2 mln euro, czyli ponad 5 mln zł. Od 2021 r. – ponad 5 mln euro, czyli ponad 20 mln zł.
Trzymając się informacji, że Frontex partycypował w ok. 1/5 operacji powrotowych z Polski, oznaczałoby to, że w I półroczu wszystkie loty deportacyjne z Polski kosztowały ponad 25 mln zł. W całym roku rachunek za odsyłanie z Polski niechcianych gości może sięgnąć 50 mln zł, co oznaczałoby, że w latach 2021–2026 loty deportacyjne kosztować będą szacunkowo prawie 150 mln zł.
Koszty ponoszone przez Frontex na finansowanie operacji powrotowych realizowanych przez Polskę:
Dane dotyczą lotów czarterowych i rejsowych oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych.
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Jak mówi nam rzecznik agencji, Frontex finansuje nie tylko bilety na lotach rejsowych lub wynajmuje samoloty czarterowe dla wydalanych cudzoziemców, ale płaci też za diety dzienne eskorty i personelu biorącego udział w operacji.
Agencja pokrywa również koszty obserwatorów praw podstawowych, lekarzy, tłumaczy, ochrony itp. Pozostałe koszty niekwalifikowalne – tam, gdzie występują – pokrywane są przez wnioskujące państwo członkowskie UE, czyli w tym przypadku przez stronę polską.
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„Frontex nie pobiera ani nie otrzymuje, bezpośrednio ani pośrednio, żadnego wkładu finansowego od osób objętych powrotem” – informuje Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
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