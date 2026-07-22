„Nowemu naczelnemu dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy będzie bardzo ciężko. Dużo ciężej, niż sobie wyobraża. Jednak Mychajło (Drapaty) z pewnością już nigdy nie będzie miał powodu do wstydu” – napisał na platformie X Załużny, który był naczelnym dowódcą wojsk ukraińskich w latach 2021–2024.

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Według Załużnego w życiu należy kierować się „zasadami moralnymi i wartościami, które kształtują honor”, (...) „cenniejszy od wszelkich stanowisk czy nagród”. „Ci, którzy myślą i działają inaczej prędzej czy później zostaną pohańbieni” – ocenił generał.

Konflikt na szczytach władzy i gigantyczne zaufanie Ukraińców do Załużnego

Załużny, który według doniesień medialnych stracił stanowisko naczelnego dowódcy ukraińskich wojsk m.in. ze względu na konflikt z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, cieszy się wciąż dużym zaufaniem opinii publicznej.

Z opublikowanego w środę sondażu Grupy Socjologicznej Rating wynika, że Załużnego darzy zaufaniem 70 proc. badanych. Na drugim miejscu plasuje się były minister obrony Mychajło Fedorow (65 proc.), którego dymisja wzbudziła gniew części społeczeństwa i wywołała w kraju uliczne protesty.

Gen. Załużny jest wymieniany wśród faworytów wyborów prezydenckich w Ukrainie, które na razie nie mogą się odbyć ze względu na wojnę z Rosją.