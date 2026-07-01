Według portalu, formalnym powodem wezwania ambasadora do Kijowa była sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii – premier Keir Starmer przygotowywał się wówczas do ogłoszenia zamiaru ustąpienia z funkcji lidera Partii Pracy, a w konsekwencji także i ze stanowiska szefa rządu. Ostatecznie Starmer poinformował o swojej decyzji w poniedziałek 22 czerwca.

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Według Ukraińskiej Prawdy, spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Wałerijem Załużnym odbyło się na początku ubiegłego tygodnia. Jak czytamy, ponieważ Wielka Brytania jest strategicznym partnerem Ukrainy, podczas pierwszej części omówiono sytuację w Londynie oraz możliwe konsekwencje zmiany na czele rządu Wielkiej Brytanii dla stosunków brytyjsko-ukraińskich.

Wybory na Ukrainie. Wałerij Załużny powiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu, że będzie kandydował

Według rozmówców Ukraińskiej Prawdy z otoczenia obu uczestników spotkania, następnie ukraiński prezydent przeszedł do tematu wyborów prezydenckich. „Zełenski powiedział, że sytuacja na froncie w ostatnim czasie rozwija się pozytywnie, społeczeństwo pozostaje dostatecznie skonsolidowane, a zatem pojawiła się szansa na przeprowadzenia wyborów. Głównym zadaniem jest jednak przeprowadzenie ich w taki sposób, aby kraj nie doświadczył nowego wewnętrznego rozłamu, a zatem – kontynuował prezydent – należy uniknąć ryzyka, jakie niesie ze sobą konfrontacja Zełenskiego z Załużnym” – czytamy w artykule.

Według źródeł Ukraińskiej Prawdy, ostatecznie Wołodymyr Zełenski zadał byłemu naczelnemu dowódcy ukraińskiego wojska bezpośrednie pytanie. – Jeśli wybory odbędą się jesienią, czy będzie pan kandydował? – zapytał prezydent Ukrainy. – Tak, będę – odpowiedział Wałerij Załużny, którego słowa przytacza ukraiński portal.

Ukraińska Prawda relacjonuje, że rozmowa obu polityków trwała po tym jeszcze przez jakiś czas. „Zełenski nie proponował Załużnemu żadnych wariantów dalszej ścieżki kariery, nie miało to sensu” – czytamy. Według portalu, Wołodymyr Zełenski byłby gotów rozmawiać z Załużnym nie tylko o stanowiskach w dyplomacji, ale praktycznie o każdym urzędzie państwowym, w tym o stanowisku premiera.

Wybory prezydenckie. Współpracownicy Zełenskiego proszą gen. Załużnego, by przemyślał swoje stanowisko

Na spotkaniu z Zełenskim Załużny miał mówić, że nigdy nie miał ambicji politycznych, jednak wiele osób pokłada w nim nadzieje i on nie byłby w stanie im wyjaśnić, dlaczego miałby zawieść ich zaufanie. Po zakończeniu rozmowy Zełenski i Załużny uścisnęli sobie dłonie i rozeszli się.

W Kijowie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii spotkał się także z Rustemem Umerowem, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. a także z Dawidem Arachamią, szefem prezydenckiej frakcji Sługa Narodu. Według Ukraińskiej Prawdy, obaj politycy powtarzali te same argumenty przeciw startowi generała, co Zełenski: możliwy rozłam w społeczeństwie, niebezpieczeństwo nazbyt konfliktowej kampanii wyborczej, ryzyko dla państwa, zaś odpowiedź Załużnego pozostała bez zmian. Umerow i Arachamia mieli prosić byłego dowódcę, by przemyślał sprawę jeszcze raz.

Ostatnie wybory prezydenckie na Ukrainie odbyły się w marcu i kwietniu 2019 r. Wołodymyr Zełenski pokonał wówczas w drugiej turze ubiegającego się o reelekcję Petra Poroszenkę. Pięcioletnia kadencja Zełenskiego upłynęła ponad dwa lata temu, w maju 2024 r., jednak wybory na Ukrainie nie zostały przeprowadzone w przewidzianym prawem terminie z powodu wojny z Rosją i obowiązywania stanu wojennego.

Wybrany na pięcioletnią kadencję prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski sprawuje urząd ósmy rok Foto: REUTERS/Yves Herman

Wałerij Załużny – sylwetka

Wałerij Załużny to absolwent Akademii Wojskowej w Odessie. W latach 2009-2017 był dowódcą 51. Gwardyjskiej Brygady Zmechanizowanej, później pełnił funkcję pierwszego zastępcy szefa Dowództwa Operacyjnego „Zachód”, szefa Połączonego Sztabu Operacyjnego Sił Zbrojnych Ukrainy, zaś w latach 2019-2021 stał na czele Dowództwa Operacyjnego „Północ”.

Z okazji rocznicy urodzin przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów ukraiński parlament (Rada Najwyższa) opublikował w 2023 r. zdjęcie gen. Wałerija Załużnego z portretem Stepana Bandery Foto: X / verkhovna_rada

W lipcu 2021 r. Załużny został naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, miesiąc później otrzymał awans do stopnia generała porucznika, a w marcu 2022 r., po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę, został awansowany na stopień generała.

Wołodymyr Zełenski odwołał Wałerija Załużnego z funkcji naczelnego dowódcy w lutym 2024 r. Miesiąc później generał został powołany na stanowisko ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii, zaś w maju tego samego roku został zwolniony ze służby wojskowej.