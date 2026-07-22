Z wpisu Trumpa wynika, że USA będą atakować mosty i elektrownie również te w pobliżu Teheranu lub w samej stolicy Iranu.

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Trump podkreśla, że ataki na elektrownie i mosty w Iranie będą następstwem każdego ataku na statek w cieśninie Ormuz – niezależnie od tego czy Iran użyje do ataku pocisku, drona czy innego rodzaju broni.

Prezydent USA już w ubiegłym tygodniu, w rozmowie z telewizją Fox groził, że Stany Zjednoczone wkrótce mogą rozpocząć ataki na irańską infrastrukturę krytyczną, w tym mosty i elektrownie. Przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, że USA, w czasie jednej z fali ataków na Iran, uderzyły w irańską infrastrukturę energetyczną. Z kolei Iran uderzył w ostatnich dniach w zakłady odsalające wodę i elektrownię w Kuwejcie.

Od 11 nocy z rzędu Stany Zjednoczone atakują cele w Iranie, na co Iran odpowiada atakami na aktywa wojskowe USA na Bliskim Wschodzie (w Bahrajnie, Omanie, Jordanii i Kuwejcie), regularnie pojawiają się też informacje o atakach irańskich na statki w cieśninie Ormuz.

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