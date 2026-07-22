Sanae Takaichi
Politycy w Japonii zastanawiają się, czy taki styl pracy i komunikowania o pracy jest stosowny dla przywódcy państwa – pisze dziennik „The Mainichi”.
Premier Japonii 20 lipca napisała w serwisie X, że w weekendy, poczynając od początku lipca, musiała „czytać grube pliki materiałów od rana do późnej nocy”, w tym dokument o nazwie „Podstawowe kierunki zarządzania gospodarką i finansami publicznymi oraz reform na 2026 rok” zawierający ramy polityki gospodarczej, które są podstawą przy przygotowywaniu budżetu. Premier opisywała, jak przebijała się przez sterty dokumentów zaniedbując sen.
Pisząc o swojej pracy w ostatni weekend Takaichi napisała, że aż do wczesnych godzin rannych „była przygnieciona pracą, czytając ostateczne wersje dokumentów i zajmując się kilkoma tysiącami zaległych maili”. Jak dodała, odkąd została premierem, normą jest, że dziennie śpi od „0 do 3 godzin”.
Czytaj więcej
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Shoko Kawata, najmłodsza w historii Japonii kobieta burmistrz (została nią w 2023 roku w wieku 33 lat), rozp...
Jednocześnie Takaichi zaznaczyła, że 20 lipca była wreszcie w stanie po raz pierwszy od dawna przespać pięć godzin. Dodała, że po południu tego dnia miała trochę czasu dla siebie – i spędziła go na zaległym prasowaniu oraz szyciu.
Post premier, który skupiał się na niedoborze snu szefowej rządu, wywołał krytykę ze strony polityków partii rządzącej i opozycji. Yuichiro Tamaki, przewodniczący opozycyjnej Demokratyczna Partia dla Ludu na konferencji prasowej z 21 lipca pytał, czy „rozdzielanie obowiązków, tak aby lider mógł skupić się na zadaniach, które może wykonać tylko przywódca, nie jest w pewnym sensie również częścią bycia przywódcą?”.
– Sądzę, że powinna więcej odpoczywać. Dlaczego jej otoczenie nie udzieli jej więcej wsparcia, aby stworzyć warunki, w których może podejmować ważne decyzje, mając świeży umysł? – pytał wskazując m.in., że premier mogłaby zlecić komuś wykonywanie prac domowych.
Anonimowy przedstawiciel kierownictwa jednej z partii opozycyjnych dziwił się, że premier kraju „obnosi się z tym, że nie śpi”.
Z kolei przedstawiciel rządzącej krajem Partii Liberalno-Demokratycznej, której liderką jest Takaichi, stwierdził, że „historia oceni, jak pracowała premier”, ale dodał też, że „ważne będzie, czy będzie miała wystarczająco wielu doradców, którym może zaufać i powierzyć im pracę”.
Sanae Takaichi jest pierwszą w historii kobietą, która stanęła na czele rządu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas