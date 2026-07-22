To pierwsza taka umowa między tymi państwami – podkreślił Alex Raufoglu, waszyngtoński korespondent Radia Europa. Dziennikarz napisał 21 lipca na X, że źródła potwierdziły podpisanie porozumienia przez obie strony.

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Ukraińskie drony mogą być wkrótce produkowane w USA

Według ekspertów zajmujących się obronnością umowa jest punktem zwrotnym w amerykańsko-ukraińskiej współpracy zbrojeniowej – zaznaczył Raufoglu. Porozumienie zawarto po miesiącach negocjacji; ma wstępny charakter, ale może doprowadzić do produkcji ukraińskich dronów w USA – podało Radio Swoboda. Ukraińskie maszyny będą brały udział w ogłoszonym przez Pentagon programie Drone Dominance – przekazał Reuters, którego źródła również potwierdziły zawarcie umowy.

Czytaj więcej Technologie Roboty idą na front. Ukraina testuje amerykańskie humanoidy Pierwsze humanoidy pojawiły się na ukraińskim froncie, a kolejnym krokiem mają być uzbrojone roboty. Wojna staje się poligonem dla nowej technologii.

W ramach programu Drone Dominance Pentagon chce wydać w latach 2026-2027 miliard dolarów na zakup małych bezzałogowców bojowych i zarazem rozwinąć produkcję takich maszyn w USA.

Ukraina światowym liderem w rozwoju dronów bojowych

Broniąca się od ponad czterech lat przed rosyjską agresją Ukraina stała się jednym ze światowych liderów w rozwoju dronów bojowych. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił pod koniec kwietnia, że Ukraina zaproponowała swoim partnerom program współpracy Drone Deals, zakładający sprzedaż niektórych typów dronów i transfer związanych z nim technologii. Kijów podpisał następnie z kilkoma państwami szczegółowe porozumienia.

Ukraina oferowała też współpracę państwom Bliskiego Wschodu, które mierzą się z uderzeniami dronowymi Iranu. Zełenski potwierdził, że Kijów wysłał na pomoc swoich specjalistów zajmujących się dronami.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała w poniedziałek, że współpraca UE z Ukrainą w produkcji bezzałogowców była jednym z tematów jej rozmowy z nowym premierem Ukrainy Serhijem Koreckim.