Ukraina ma doświadczenia w zwalczaniu dronów Shahed, ponieważ Rosjanie wykorzystują je, a także rosyjską wersję tego drona (Gerań) w atakach powietrznych na Ukrainę od jesieni 2022 roku.

Wołodymyr Zełenski mówi, że Ukraińcy strącali drony nad kilkoma państwami Bliskiego Wschodu

Zełenski po raz pierwszy powiedział o tym dziennikarzom 8 kwietnia, ale informacja była objęta embargiem do piątku – podaje AP.

Ze słów prezydenta Ukrainy wynika, że ukraiński personel wojskowy brał udział w strącaniu dronów na Bliskim Wschodzie wykorzystując do tego tzw. drony przechwytujące, czyli drony przeznaczone do zwalczania innych dronów, ukraińskiej produkcji.

- Wysłaliśmy naszych ekspertów wojskowych na Bliski Wschód, tym specjalistów ds. dronów przechwytujących i walki elektronicznej. W niektórych krajach pokazaliśmy jak obsługiwać drony przechwytujące. Czy niszczyliśmy cele? Tak. Czy robiliśmy to tylko w jednym kraju? Nie, w kilku. I uważam, że to jest sukces. To nie była misja szkoleniowa – to było prawdziwe wsparcie w budowie nowoczesnej obrony powietrznej, która rzeczywiście działa. Tak, strącaliśmy drony Shahed – powiedział Zełenski.

Jak atakują drony Shahed-136 Foto: PAP

Wołodymyr Zełenski o wsparciu udzielonym przez Ukrainę państwom Bliskiego Wschodu: Wzrósł szacunek dla Ukrainy

- W niektórych przypadkach bezpośrednio dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami w ochronie nieba. W każdym przypadku przyniosło to bardzo pozytywne wyniki i zwiększyło szacunek dla Ukrainy. Przechwytywaliśmy także drony napędzane silnikami odrzutowymi. To bardzo silny sygnał, jak sądzę. Pokazaliśmy, że to działa. Teraz to tylko kwestia czasu zanim rozpoczniemy masową produkcję dronów przechwytujących zdolnych do niszczenia dronów napędzanych silnikami odrzutowymi – dodał.

28 marca Zełenski w Dausze podpisał porozumienie o 10-letniej współpracy w zakresie obronności z władzami Kataru. Podobne porozumienie Ukraina zawarła dzień wcześniej z Arabią Saudyjską.

