Usługa umożliwia szybki dostęp do danych o nieruchomościach na podstawie numeru PESEL.

Księgi wieczyste w aplikacji mObywatel

Od 1 kwietnia dzięki usłudze Księgi wieczyste bezpośrednio w aplikacji mObywatel można przeglądać swoje księgi wieczyste, a ponadto zamawiać i opłacać dokumenty. Takie rozwiązanie skraca formalności i pozwala użytkownikom oszczędzać czas. Tym samym, jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, przyspiesza sprzedaż lub kupno nieruchomości.

Usługa Księgi wieczyste umożliwia przeglądanie i zamawianie dokumentów, w których użytkownik widnieje jako właściciel, współwłaściciel lub współużytkownik wieczysty. W aplikacji mObywatel można znaleźć wszystkie niezbędne informacje o nieruchomości. Nie trzeba składać do sądu wniosków o udostępnienie dokumentów czy korzystać z systemów zewnętrznych. Nie trzeba nawet znać numeru księgi wieczystej, ponieważ w aplikacji na podstawie numeru PESEL automatycznie wyświetlane są wszystkie księgi dostępne do wglądu dla danej osoby.

Jak działa usługa Księgi wieczyste w aplikacji mObywatel?

Korzystanie z usługi jest bardzo proste. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, wystarczy w aplikacji mObywatel wejść w usługę Księgi wieczyste, a następnie wybrać Twoje księgi. Wówczas na ekranie pojawi się lista wszystkich dokumentów, do których dana osoba ma dostęp.

Z kolei po wybraniu konkretnej księgi wieczystej wyświetlą się następujące informacje: numer księgi wieczystej, typ nieruchomości, nazwa jednostki prowadzącej, położenie nieruchomości oraz – opcjonalnie – data i godzina zamknięcia księgi.

Za pośrednictwem aplikacji można również zamówić cztery typy dokumentów:

odpis zwykły zawierający aktualne informacje o nieruchomości;

odpis zupełny, w którym znajdują się wszystkie wpisy, również te wykreślone;

wyciąg – jeden z czterech działów KW;

zaświadczenie o zamknięciu księgi.

W celu zamówienia dokumentu należy wyświetlić wybraną księgę wieczystą, wybrać opcję „Zamów dokument”, a następnie opłacić zamówienie za pomocą metody BLIK.

Dokument jest gotowy – w ciągu maksymalnie kilku minut – w usłudze Księgi wieczyste, w zakładce Zamówione dokumenty, o czym aplikacja informuje użytkownika za pomocą powiadomienia PUSH. Taki dokument jest widoczny w aplikacji przez dwa lata. W tym czasie można go pobrać w formacie PDF, zweryfikować w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych lub przekazać innej osobie przy pomocy kodu QR.

Czym jest księga wieczysta?

Księga wieczysta (KW) jest publicznym rejestrem prowadzonym przez sąd. Zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości i składa się z czterech działów: