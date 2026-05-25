W aplikacji mObywatel można sprawdzić księgi wieczyste
Usługa umożliwia szybki dostęp do danych o nieruchomościach na podstawie numeru PESEL.
Od 1 kwietnia dzięki usłudze Księgi wieczyste bezpośrednio w aplikacji mObywatel można przeglądać swoje księgi wieczyste, a ponadto zamawiać i opłacać dokumenty. Takie rozwiązanie skraca formalności i pozwala użytkownikom oszczędzać czas. Tym samym, jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, przyspiesza sprzedaż lub kupno nieruchomości.
Usługa Księgi wieczyste umożliwia przeglądanie i zamawianie dokumentów, w których użytkownik widnieje jako właściciel, współwłaściciel lub współużytkownik wieczysty. W aplikacji mObywatel można znaleźć wszystkie niezbędne informacje o nieruchomości. Nie trzeba składać do sądu wniosków o udostępnienie dokumentów czy korzystać z systemów zewnętrznych. Nie trzeba nawet znać numeru księgi wieczystej, ponieważ w aplikacji na podstawie numeru PESEL automatycznie wyświetlane są wszystkie księgi dostępne do wglądu dla danej osoby.
Korzystanie
z usługi jest bardzo proste.
Z kolei po wybraniu konkretnej księgi wieczystej wyświetlą się następujące informacje: numer księgi wieczystej, typ nieruchomości, nazwa jednostki prowadzącej, położenie nieruchomości oraz – opcjonalnie – data i godzina zamknięcia księgi.
Za pośrednictwem aplikacji można również zamówić cztery typy dokumentów:
W celu zamówienia dokumentu należy wyświetlić wybraną księgę wieczystą, wybrać opcję „Zamów dokument”, a następnie opłacić zamówienie za pomocą metody BLIK.
Dokument jest gotowy – w ciągu maksymalnie kilku minut – w usłudze Księgi wieczyste, w zakładce Zamówione dokumenty, o czym aplikacja informuje użytkownika za pomocą powiadomienia PUSH. Taki dokument jest widoczny w aplikacji przez dwa lata. W tym czasie można go pobrać w formacie PDF, zweryfikować w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych lub przekazać innej osobie przy pomocy kodu QR.
Księga wieczysta (KW) jest publicznym rejestrem prowadzonym przez sąd. Zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości i składa się z czterech działów:
