W środę 20 maja 2026 r. weszło w życie unijne rozporządzenie 2024/1028 w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych (tzw. rozporządzenie STR). Jak już pisaliśmy na łamach rp.pl, Polska nie zdążyła uchwalić wprowadzających je przepisów. Co więcej, zamieszanie dodatkowo potęguje równoległe procedowanie dwóch mocno różniących się projektów ustaw (ministerialnego i poselskiego).

Polska 2050 chce poprawek do rządowego projektu

Przypomnijmy, iż w grudniu 2025 r. posłowie Polski 2050 złożyli do Sejmu własny projekt ustawy. Zakłada on znacznie szersze ograniczenia dla wynajmujących niż projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki, który jest dopiero na etapie prac w rządzie. W czwartek zajmował się nim Komitet Stały Rady Ministrów.

Jak donosi radio RMF FM, to właśnie politycy Polski 2050 chcą poprawek w rządowej propozycji i uzależniają swoje poparcie dla projektu od dwóch kwestii. Po pierwsze, chodzi o skrócenie vacatio legis, ponieważ ustawa rządowa przewiduje wejście przepisów 1 stycznia 2029 r., a Polska 2050 chciałaby zmian jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Druga sporna kwestia dotyczy wyznaczania stref, w których najem krótkoterminowy będzie możliwy. Projekt przygotowany przez resort sportu i turystyki daje narzędzia w tym zakresie tylko samorządom, natomiast Polska 2050 chciałaby rozszerzenia tych kompetencji o wspólnoty mieszkaniowe. Jak donosi rozgłośnia, na wczorajszym spotkaniu w Kancelarii Premiera tych postulatów nie poparli koalicjanci, w tym Lewica, której politycy jeszcze kilka dni temu mówili m.in. o kompetencjach dla wspólnot.