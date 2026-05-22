„Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem! Wspólnie z Marcinem Kierwińskim podpisaliśmy rozporządzenie wprowadzające nowe wzory aktu małżeństwa. Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą” – napisał Krzysztof Gawkowski na platformie X.

Podpisane rozporządzenie wprowadza nowy wzór aktu małżeństwa, w którym dotychczasowe oznaczenia "mężczyzna" i "kobieta" - umieszczone w osobnych rubrykach – mają zostać zastąpione w obu przypadkach zapisem "mężczyzna/kobieta". Ma to pozwolić urzędnikom na oznaczanie w akcie małżeństwa dwóch mężczyzn lub dwie kobiety.

Rozporządzenie ma wejść w ciągu trzech miesięcy od publikacji.

Donald Tusk: to nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji

W ubiegłym tygodniu o „jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia” w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych poza granicami Polski do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego zwrócił się premier Donald Tusk.

Szef rządu zastrzegł przy tym, że decyzja o wydaniu rozporządzenia nie będzie otwarciem możliwości adopcji dla par jednopłciowych. – Żeby przeciąć wszelkie spekulacje, chcę podkreślić, że zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe to nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji. Tutaj będę, podobnie jak rząd i (...) także większość parlamentarna, jednoznaczny. Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji, czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe – podkreślił.

Pary jednopłciowe wygrywają przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał niedawno urzędy stanu cywilnego do dokonania transkrypcji aktu małżeństwa trzech par jednopłciowych. Były to kolejne orzeczenia korzystne dla par jednopłciowych, które wnioskowały o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą, czyli literalnego przeniesienia treści takiego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego.

Z kolei w ubiegły czwartek 14 maja stołeczny ratusz poinformował, że USC w Warszawie rozpoczął pierwsze w Polsce transkrypcje aktów małżeństw osób tej samej płci, działając w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądowe.

Przypomnijmy, iż przełomowy wyrok NSA zapadł 20 marca w sprawie Jakuba i Mateusza, którzy wzięli ślub w Berlinie i na co dzień mieszkają w Niemczech. Z orzeczenia tego wynika, że polskie urzędy nie mogą odmawiać przeniesienia do polskich akt stanu cywilnego dokumentu potwierdzającego legalne zawarcie małżeństwa jednopłciowego za granicą. NSA wyraźnie zastrzegł jednak, że oddzielnym zagadnieniem jest zakres uznania skutków tej transkrypcji na terenie Polski w obszarze prawa publicznego i prywatnego, a także administracyjnego, podatkowego, cywilnego czy rodzinnego itd. Odniesienie się do tego zagadnienia przekracza bowiem granice kontroli instancyjnej w spornej sprawie. NSA podkreślił też, że przepisy prawa unijnego nie nakładają na państwa członkowskie obowiązku wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego instytucji małżeństwa osób tej samej płci.