„W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki – którego z dumą poparłem – oraz biorąc pod uwagę nasze relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 000 żołnierzy” – napisał 21 maja późnym wieczorem w serwisie Truth Social Donald Trump.

Czy Pani/Pana zdaniem polityka prowadzona przez rząd Donalda Tuska godzi w relacje polsko-amerykańskie?

Politycy PiS sugerowali, że USA wstrzymują rotację żołnierzy do Polski ze względu na politykę Donalda Tuska

Wpis Trumpa pojawił się po tygodniowym zamieszaniu wywołanym doniesieniami medialnymi, potwierdzonymi potem przez Pentagon, dotyczącymi wstrzymania rotacji m.in. do Polski 4 tysięcy żołnierzy z 2. Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii. Pentagon przyznał oficjalnie, że rozmieszczenie tych żołnierzy w Polsce zostało opóźnione, ale Amerykanie, po kilku dniach niepewności, zapewnili, że nie redukują obecności wojskowej USA w Polsce.

Wcześniej jednak niektórzy politycy PiS sugerowali, że USA mogą zmieniać politykę wobec Polski ze względu na politykę rządu Donalda Tuska. – Sygnały ze strony Donalda Tuska pokazują, że coś się kruszy i coś pęka. Wywiad dla „Financial Times”, kwestionowanie spójności Sojuszu. Dlaczego Donald Tusk to robi? Dlaczego Donald Tusk uderza w polskie bezpieczeństwo? - pytał w Polsat News były minister obrony narodowej, obecnie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

W wywiadzie, o którym mówił Błaszczak, Tusk wyraził wątpliwość, czy USA wywiążą się ze zobowiązań sojuszniczych w przypadku rosyjskiego ataku na państwa NATO w Europie i apelował o to, by Europa stała się również sojuszem wojskowym.

– Myślę, że ta antyamerykańska polityka Donalda Tuska niestety przynosi dla Polski bardzo zły efekt – mówił z kolei były wiceszef MSZ w rządzie PiS Paweł Jabłoński, komentując doniesienia o wstrzymaniu rotacji żołnierzy USA do Polski. – Okazuje się, że słowa Donalda Tuska jednak wywierają pewien efekt, tylko że to nie jest efekt dobry dla Polski – dodał zarzucając premierowi, że ten chętnie pozbyłby się żołnierzy USA z Polski.

Wcześniej PiS zarzucał Tuskowi realizowanie proniemieckiej agendy i dążenie, wraz z Berlinem, do ograniczenia obecności USA w Europie. Było to widoczne m.in. po tym, gdy Trump ogłosił, iż USA zmniejszą liczbę żołnierzy w Niemczech, co następnie potwierdził Pentagon. Tusk, pytany wówczas, czy Polska powinna starać się o przeniesienie tych żołnierzy do Polski stwierdził, iż „chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać”. – Nie pozwolę na to, żeby Polska była wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim - dodał, choć zaznaczył też, że „nie można być bardziej proamerykańskim politykiem niż on”. Mimo to wypowiedź ta również ściągnęła na premiera krytykę PiS.

„Tusk kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz. Zwiększenie sił amerykańskich, a w związku z tym stała baza USA w Polsce, to coś, czego nie da się przecenić. To zmiana naszej sytuacji na nieporównywalnie lepszą, nieporównywalnie bezpieczniejszą. Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć” – taki komentarz pojawił się wówczas na koncie Jarosława Kaczyńskiego w serwisie X.

Sondaż: 47 proc. mieszkańców największych miast nie uważa, by polityka rządu Donalda Tuska godziła w relacje Polski z USA

Uczestnicy sondażu SW Research dla rp.pl byli pytani, czy – ich zdaniem – polityka prowadzona przez rząd Donalda Tuska godzi w relacje polsko-amerykańskie.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 38,5 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 43,4 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 18,1 proc. ankietowanych.

– Politykę Donalda Tuska w kwestii relacji polsko-amerykańskich częściej pozytywnie oceniają mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców (47 proc.), kobiety (45 proc.), osoby powyżej 50 roku życia (45 proc.) i z wykształceniem wyższym (45 proc.) – komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.