Tusk, jak cytuje „Financial Times” stwierdził, że najpoważniejsze pytanie, jakie stoi dziś przed Europą brzmi: „czy USA są gotowe być tak lojalne (wobec Europy), jak zostało to opisane w naszych traktatach”.

Reklama Reklama

Donald Tusk o zagrożeniu ze strony Rosji: To kwestia raczej miesięcy, niż dni

- Dla całej wschodniej flanki, naszych sąsiadów... pytanie brzmi czy NATO nadal jest organizacją gotową, politycznie i także logistycznie, by zareagować na przykład wobec Rosji, gdyby spróbowała ona zaatakować - podkreślił. Premier zaznaczył, że nie chodzi o obawy dotyczące relacji Polski z USA. - Waszyngton traktuje Polskę jako najlepszego i najbliższego sojusznika w Europie. Ale dla mnie, prawdziwym problemem jest co to oznacza w praktyce, jeśli coś się stanie – zaznaczył.

Polski premier zaznaczył przy tym, że jego słowa nie powinny być traktowane jako „sceptycyzm wobec artykułu 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego), ani co do jego obowiązywania, lecz raczej jako jego marzenie, aby zapisy na papierze stały się czymś realnym”. Polski premier w kontekście zagrożenia atakiem Rosji mówił, że jest to perspektywa „krótkoterminowa, liczona raczej w miesiącach, niż latach”. - Dla nas, jest bardzo ważne wiedzieć, że wszyscy potraktują zobowiązania wynikające z przynależności do NATO tak poważnie, jak Polska – podkreślił.

W tym kontekście szef polskiego rzadu zauważył, że NATO „udawało, że nic się nie stało”, gdy ponad 20 rosyjskich dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września. Drony, które pojawiły się nad Polską były nieuzbrojone (były to drony-wabiki używane do odciągania uwagi ukraińskiej obrony przeciwlotniczej od realnych celów), ale w czasie ich strącania pocisk wystrzelony przez jeden z myśliwców, które zostały poderwane, trafił w dom w Wyrykach poważnie go uszkadzając.

