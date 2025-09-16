Prezydent domaga się wyjaśnień po doniesieniach „Rz”. Ostra reakcja szefa rządu

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne kontrowersje związane z uszkodzeniem domu w miejscowości Wyryki?

Co było źródłem uszkodzenia według doniesień „Rzeczpospolitej”?

Jakie stanowisko w tej sprawie zajmują prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk?

Jakie działania zostały podjęte przez polski rząd i NATO po incydencie z dronami?

„Rzeczpospolita” poinformowała dziś, że poważne uszkodzenia domu we wsi Wyryki na Lubelszczyźnie, które nastąpiły podczas akcji neutralizowania rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 kwietnia, spowodowała rakieta wystrzelona przeciwko dronom z polskiego myśliwca F-16.

Z ustaleń „Rz” w najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa wynika, że była to rakieta powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM wystrzelona z polskiego F-16, która w trakcie lotu miała dysfunkcję układu naprowadzania i nie zadziałała. – Na szczęście nie uzbroiła się i nie wybuchła, ponieważ zabezpieczenia zapalnika zadziałały – wskazuje jedno ze źródeł dziennika.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie, której wojskowy wydział bada incydent z 9 na 10 września, nie chciała informować o tym, co spadło na dom w Wyrykach. W komunikacie podała wcześniej, że „obiekt nie został na chwilę obecną zidentyfikowany ani jako dron, ani jako jego fragmenty”.