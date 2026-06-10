„Aplikacja PeoPay działa już prawidłowo. Aby się do niej zalogować na urządzeniu z systemem Android, prosimy pobrać i zainstalować najnowszą wersję ze Sklepu Play. Przepraszamy za wszelkie niedogodności” – napisał w środę po 16 Bank Pekao na platformie X.

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O awarii bank informował tego samego dnia przed godz. 11. „U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają” – podał wówczas Bank Pekao na swoich stronach internetowych.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce i posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 proc. akcji Pekao kontroluje PZU, a 12,8 proc. ma PFR.