Chiny rozwijają jeden z najbardziej ambitnych eksperymentów liberalizacyjnych ostatnich lat, przekształcenie wyspy Hainan w pełnoskalowy port wolnego handlu. Projekt o wartości ok. 113 mld dol., odpowiadający gospodarce średniej wielkości kraju jak Belgia, wszedł w 2026 r. w fazę operacyjną po wdrożeniu pod koniec 2025 r. systemu „zamknięcia celnego” całej wyspy. W praktyce Hainan stał się pierwszą w Chinach w pełni wydzieloną enklawą celną obejmującą cały region.