W weekend nad nasz kraj, jak informuje serwis tvnmeteo.pl, dotrą ciepłe masy powietrza z południowo-zachodniej Europy. W efekcie spodziewać można się wysokich temperatur, jednak za sprawą zatoki niżowej w niektórych regionach nastąpić może pogorszenie pogody.

Reklama Reklama

Prognoza pogodny na piątek: Będzie pogodnie, możliwy deszcz

Piątek w niemal całym kraju będzie pogodny. W większości regionów zachmurzenie małe i umiarkowane. Słabe przelotne opady deszczu możliwe jedynie na północnym wschodzie. Maksymalnie na termometrach od 18 stopni Celsjusza na północy do 23 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Nieco chłodniej jedynie miejscami na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu (16-17 stopni Celsjusza). Porywiste porywy wiatru możliwe tylko na wybrzeżu i lokalnie na południowym wschodzie.

W nocy z piątku na sobotę w większości kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na północy i północnym zachodzie miejscami prognozowane jest jednak silne zamglenie lub krótkotrwała mgła, która ograniczać może widzialność do 300 m. Temperatury minimalne od 5 do 12 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na sobotę: Będzie jeszcze cieplej

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Zrobi się cieplej, a to za sprawą napływającej od południowego zachodu masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Słabe opady deszczu możliwe tylko w rejonie wybrzeża. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza miejscami na północnym wschodzie i wschodzie, przez 23 stopnie Celsjusza w centrum, do 26 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. Chłodniej będzie jedynie w rejonie Półwyspu Helskiego i w kotlinach karpackich (17-19 stopni Celsjusza).

W weekend czeka nas wzrost temperatur Foto: IMGW

W nocy z soboty na niedzielę większe zachmurzenie możliwe na północy i północnym zachodzie, gdzie wystąpić mogą słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 15 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na niedzielę: Ciepło i burzowo

W niedzielę nad Polskę napłynie zatoka niżowa z frontem burzowym. Spodziewać należy się zachmurzenia małego i umiarkowanego, które jednak w ciągu dnia wzrastać może do dużego. W niemal całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a po południu miejscami wystąpić mogą burze z gradem.

Nadal jednak ciepło. Maksymalnie na termometrach od 22 stopni Celsjusza na północnym wschodzie przez 25-26 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze Polski do 27 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Jedynie na krańcach południowych i miejscami na północy chłodniej (17 stopni Celsjusza).

W poniedziałek i wtorek utrzymają się jeszcze dosyć wysokie temperatury. Jednak od środy 27 maja za sprawą napływających nad nasz kraj chłodniejszych frontów temperatury spadną. Tego dnia maksymalnie wynieść mają od 11 do 19 stopni Celsjusza. Ponownego ocieplenia spodziewać należy się w kolejny weekend.