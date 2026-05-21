24 min. 36 sek.
Spotkanie Petera Magyara z polskimi dziennikarzami miało pokazać nowe otwarcie w relacjach Warszawy i Budapesztu. Jak podkreśla Jędrzej Bielecki, nowy premier Węgier bardzo świadomie buduje obraz polityka proeuropejskiego i otwartego na współpracę z Polską.
– Magyar chciał pokazać, że dla niego Polska jest ważna strategicznie – mówi Bielecki i dodaje, że węgierski polityk podkreślał, że w polityce nie ma przyjaciół, tylko interesy.
Warszawa wydaje w USA miliardy na zbrojenia i przeznacza 5 proc. PKB na obronność. Mimo to redukcja wojsk amerykańskich zaczyna się od właśnie od P...
– Jak się skończy wojna, a ona szybko się skończy, to wszyscy wrócą do importu gazu z Rosji – Jędrzej Bielecki przytacza słowa Petera Magyara w rozmowie z „Rzeczpospolitą". Fragment wywiadu Jędrzeja Bieleckiego i Michała Szułdrzyńskiego: „Sądzę, że polityka Unii bardzo się zmieni po zakończeniu wojny. Miejmy nadzieję, że stanie się to bardzo szybko. Musimy być konkurencyjni, Węgry, Polska. A do tego konieczne są niższe ceny energii. W tym względzie jestem bardzo pragmatyczny. Wiem, że jestem za to krytykowany. Rozumiem tę krytykę. I choć mi się ona nie podoba, to akceptuję ją. Ale po prostu chcę nie tylko bezpieczeństwa dostaw, ale także niższych cen. Taki mam mandat od węgierskiego narodu."
Dla Jędrzeja Bieleckiego to sygnał, że mimo zmiany politycznej na Węgrzech wiele strategicznych przekonań pozostało niezmienionych.
Jesteśmy gotowi do otwarcia nowego rozdziału w relacjach z Ukrainą, ale wcześniej węgierska mniejszość musi uzyskać podstawowe prawa - mówi w rozmo...
Duża część rozmowy w podcaście „Rzecz w tym” poświęcona jest decyzjom Donalda Trumpa dotyczącym amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Zdaniem Bieleckiego kluczowa nie jest sama liczba żołnierzy, ale sposób podejmowania decyzji przez amerykańskiego prezydenta.
– Ameryka pod rządami Trumpa jest kompletnie nieprzewidywalna – ocenia dziennikarz.
W podcaście pojawia się także analiza niemieckiej strategii bezpieczeństwa. Friedrich Merz, według Bieleckiego, już wyciągnął wnioski z polityki Waszyngtonu. Niemcy inwestują gigantyczne środki w Bundeswehrę i przygotowują się do sytuacji, w której Europa będzie musiała samodzielnie odpowiadać za własne bezpieczeństwo.
– Trzeba budować potęgę europejską. Po prostu nie można mieć więcej złudzeń co do Ameryki – mówi Bielecki.
W dalszej części rozmowy dziennikarz analizuje rosnącą pozycję Chin. Pekin odwiedzili w ostatnich dniach zarówno Donald Trump, jak i Władimir Putin, co pokazuje, że Xi Jinping stał się jednym z najważniejszych światowych rozgrywających.
– Chiny są wielkim rozgrywającym, wielkim wygranym tej całej sytuacji – podkreśla Bielecki.
Jego zdaniem Pekin wygrał także wojnę handlową z USA, a Donald Trump stopniowo wycofuje się z własnych antychińskich deklaracji.
Od rozpoczęcia przez Beniamina Netanjahu pacyfikacji Strefy Gazy i wojny z Libanem, więcej Żydów emigruje z Izraela niż się w nim osiedla.
W końcówce podcastu rozmówcy przenoszą się na Bliski Wschód. Punktem wyjścia staje się analiza zmian demograficznych między Izraelczykami a Palestyńczykami. Coraz większa liczba Arabów mieszkających na terenach kontrolowanych przez Izrael rodzi fundamentalne pytanie o przyszłość państwa żydowskiego.
W podcaście pojawia się także komentarz do głośnych nagrań pokazujących zatrzymanie aktywistów przez izraelskie służby. Zdaniem Bieleckiego Izrael może w przyszłości zapłacić bardzo wysoką cenę za obecny kurs polityczny.
– Izrael traci wielką moralną przewagę – mówi dziennikarz i dodaje: – To jest taki moment fanatyzmu nacjonalistycznego, za który moim zdaniem Izrael będzie musiał zapłacić bardzo wysoką cenę.
To odcinek o świecie, który gwałtownie się zmienia: o słabnącym zaufaniu do Stanów Zjednoczonych, rosnącej sile Chin, nowej polityce Węgier i trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jędrzej Bielecki kreśli obraz rzeczywistości, w której stare sojusze przestają być pewne, a nowe centra wpływu coraz śmielej przejmują inicjatywę.
