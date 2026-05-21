Spotkanie Petera Magyara z polskimi dziennikarzami miało pokazać nowe otwarcie w relacjach Warszawy i Budapesztu. Jak podkreśla Jędrzej Bielecki, nowy premier Węgier bardzo świadomie buduje obraz polityka proeuropejskiego i otwartego na współpracę z Polską.

– Magyar chciał pokazać, że dla niego Polska jest ważna strategicznie – mówi Bielecki i dodaje, że węgierski polityk podkreślał, że w polityce nie ma przyjaciół, tylko interesy.

– Jak się skończy wojna, a ona szybko się skończy, to wszyscy wrócą do importu gazu z Rosji – Jędrzej Bielecki przytacza słowa Petera Magyara w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. Fragment wywiadu Jędrzeja Bieleckiego i Michała Szułdrzyńskiego: „Sądzę, że polityka Unii bardzo się zmieni po zakończeniu wojny. Miejmy nadzieję, że stanie się to bardzo szybko. Musimy być konkurencyjni, Węgry, Polska. A do tego konieczne są niższe ceny energii. W tym względzie jestem bardzo pragmatyczny. Wiem, że jestem za to krytykowany. Rozumiem tę krytykę. I choć mi się ona nie podoba, to akceptuję ją. Ale po prostu chcę nie tylko bezpieczeństwa dostaw, ale także niższych cen. Taki mam mandat od węgierskiego narodu.” Cały wywiad tutaj: https://www.rp.pl/polityka/art44423511-peter-magyar-o-powrocie-ue-do-zakupu-rosyjskiego-gazu-to-nakazuje-konkurencyjnosc-geografia

Dla Jędrzeja Bieleckiego to sygnał, że mimo zmiany politycznej na Węgrzech wiele strategicznych przekonań pozostało niezmienionych.

Europa wyciąga wnioski z Trumpa

Duża część rozmowy w podcaście „Rzecz w tym” poświęcona jest decyzjom Donalda Trumpa dotyczącym amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Zdaniem Bieleckiego kluczowa nie jest sama liczba żołnierzy, ale sposób podejmowania decyzji przez amerykańskiego prezydenta.

– Ameryka pod rządami Trumpa jest kompletnie nieprzewidywalna – ocenia dziennikarz.

W podcaście pojawia się także analiza niemieckiej strategii bezpieczeństwa. Friedrich Merz, według Bieleckiego, już wyciągnął wnioski z polityki Waszyngtonu. Niemcy inwestują gigantyczne środki w Bundeswehrę i przygotowują się do sytuacji, w której Europa będzie musiała samodzielnie odpowiadać za własne bezpieczeństwo.

– Trzeba budować potęgę europejską. Po prostu nie można mieć więcej złudzeń co do Ameryki – mówi Bielecki.

W dalszej części rozmowy dziennikarz analizuje rosnącą pozycję Chin. Pekin odwiedzili w ostatnich dniach zarówno Donald Trump, jak i Władimir Putin, co pokazuje, że Xi Jinping stał się jednym z najważniejszych światowych rozgrywających.

– Chiny są wielkim rozgrywającym, wielkim wygranym tej całej sytuacji – podkreśla Bielecki.

Jego zdaniem Pekin wygrał także wojnę handlową z USA, a Donald Trump stopniowo wycofuje się z własnych antychińskich deklaracji.

Izrael, Palestyna i demograficzna bomba

W końcówce podcastu rozmówcy przenoszą się na Bliski Wschód. Punktem wyjścia staje się analiza zmian demograficznych między Izraelczykami a Palestyńczykami. Coraz większa liczba Arabów mieszkających na terenach kontrolowanych przez Izrael rodzi fundamentalne pytanie o przyszłość państwa żydowskiego.

W podcaście pojawia się także komentarz do głośnych nagrań pokazujących zatrzymanie aktywistów przez izraelskie służby. Zdaniem Bieleckiego Izrael może w przyszłości zapłacić bardzo wysoką cenę za obecny kurs polityczny.

– Izrael traci wielką moralną przewagę – mówi dziennikarz i dodaje: – To jest taki moment fanatyzmu nacjonalistycznego, za który moim zdaniem Izrael będzie musiał zapłacić bardzo wysoką cenę.

To odcinek o świecie, który gwałtownie się zmienia: o słabnącym zaufaniu do Stanów Zjednoczonych, rosnącej sile Chin, nowej polityce Węgier i trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jędrzej Bielecki kreśli obraz rzeczywistości, w której stare sojusze przestają być pewne, a nowe centra wpływu coraz śmielej przejmują inicjatywę.