Na wideo opublikowanym w mediach społecznościowych przez Ben-Gwira widać kilkudziesięciu aktywistów, którzy klęczą na ziemi ze związanymi rękoma. Rozbawiony izraelski polityk macha w ich obecności flagą swojego kraju, krzycząc: „Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy” – można usłyszeć po hebrajsku.

„W ten sposób przyjmujemy zwolenników terroryzmu” – tak podpisał polityk nagranie w serwisie X.

Kadr z nagrania Ben-Gwira Foto: Office Of Itamar Ben Gvir

Nagranie opublikowane przez Ben-Gwira wywołało krytykę.

Nagranie skomentowała między innymi premier Włoch Giorgia Meloni. „Obrazy opublikowane przez izraelskiego ministra Ben-Gwira są nieakceptowalne. Niedopuszczalne jest, aby ci manifestanci, wśród których jest wielu obywateli Włoch, byli poddawani traktowaniu naruszającemu godność osobistą” – podkreśliła. „Rząd włoski natychmiast podejmuje, na najwyższych szczeblach instytucjonalnych, wszystkie niezbędne kroki, aby doprowadzić do natychmiastowego uwolnienia obywateli włoskich. Włochy żądają ponadto przeprosin za traktowanie tych manifestantów oraz za całkowitą pogardę okazaną wobec wyraźnych próśb rządu włoskiego” – dodała.

Do sprawy odniósł się też francuski minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot. „Działania pana Ben-Gwira wobec pasażerów Global Flotilla Sumud, potępione nawet przez jego własnych kolegów z izraelskiego rządu, są niedopuszczalne. Poleciłem wezwanie ambasadora Izraela we Francji, aby wyrazić nasze oburzenie i uzyskać wyjaśnienia” – napisał. „Bezpieczeństwo naszych obywateli pozostaje stałym priorytetem. Niezależnie od tego, co sądzimy o tej flotylli – a wielokrotnie wyrażaliśmy dezaprobatę wobec tej inicjatywy – nasi obywatele, którzy w niej uczestniczą, muszą być traktowani z szacunkiem i uwolnieni w możliwie najkrótszym czasie. Doceniam pracę zespołów ministerstwa, ambasady i konsulatu, które po raz kolejny mobilizują się, aby zapewnić im ochronę konsularną” – podkreślił.

Netanjahu o zachowaniu Ben-Gwira: Nie jest zgodne z wartościami Izraela

Zachowanie Ben-Gwira nie spodobało się także premierowi Izraela Beniaminowi Netanjahu.

Netanjahu potępił ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira za opublikowanie nagrania w serwisie X, na którym wyśmiewa zatrzymanych aktywistów.

„Sposób, w jaki minister Ben-Gwir potraktował aktywistów flotylli, nie jest zgodny z wartościami i normami Izraela” – stwierdził w serwisie X.

Podobnego zdania jest też szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar. Zarzucił on Ben-Gwirowi działanie na szkodę państwa. „Świadomie wyrządziłeś szkodę państwu tym żenującym przedstawieniem i nie po raz pierwszy. Zmarnowałeś ogromne, profesjonalne i udane wysiłki wielu osób – od żołnierzy Cahal po pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wielu innych uczciwych ludzi. Nie, nie jesteś twarzą Izraela” – wskazał.

Izrael miał przechwycić wszystkie jednostki Globalnej Flotylli Sumud

Globalna Flotylla Sumud – międzynarodowa inicjatywa mająca na celu wsparcie Strefy Gazy – wyruszyła 12 kwietnia z tureckiego portu Marmaris w kierunku palestyńskiej enklawy. Celem misji jest przełamanie blokady nałożonej przez Izrael oraz utworzenie korytarza humanitarnego umożliwiającego dostarczanie pomocy do Strefy Gazy.

W ostatnich dniach Izrael miał przechwycić wszystkie 50 jednostek wchodzących w skład konwoju. Łącznie na łodziach znajdowało się 428 osób.

Izrael wzywał wcześniej uczestników flotylli do natychmiastowego zawrócenia. W serwisie X MSZ tego kraju zapowiedział m.in., że nie pozwoli „na żaden wyłom w zgodnej z prawem blokadzie morskiej Gazy”.

„Po raz kolejny mamy do czynienia z prowokacją dla samej prowokacji: kolejną tzw. »flotyllą pomocy humanitarnej«. Tym razem w prowokację zaangażowane są dwie radykalne tureckie organizacje – Mavi Marmara oraz IHH, z których druga została uznana za organizację terrorystyczną” – wskazano w poniedziałek. „Celem tej prowokacji jest wspieranie Hamasu, odwracanie uwagi od odmowy rozbrojenia się przez Hamas oraz utrudnianie postępów w realizacji planu pokojowego prezydenta Trumpa” – dodano. „Jak podkreśliła Rada ds. Pokoju, nadzorująca działania humanitarne w Strefie Gazy na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803, flotylla ma wyłącznie charakter propagandowy. Strefa Gazy jest zalewana pomocą humanitarną. Tylko od października 2023 r. do Gazy trafiło ponad 1,58 mln ton pomocy humanitarnej oraz tysiące ton środków medycznych. Izrael nie dopuści do naruszenia legalnej blokady morskiej Strefy Gazy” – podkreślono, zaznaczając, że „Izrael wzywa wszystkich uczestników tej prowokacji do zmiany kursu i natychmiastowego zawrócenia”.

We wtorek premier Izraela powiedział zaś, że akcja flotylli „skutecznie neutralizowała złośliwy plan mający na celu przełamanie izolacji, jaką nałożono na terrorystów Hamasu w Gazie”.

Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych określiło też Gazę jako „zalewaną pomocą”, podkreślając, że w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy do tego terytorium trafiło ponad 1,5 mln ton pomocy oraz tysiące ton zaopatrzenia medycznego.

Czym jest Globalna Flotylla Sumud i czego żądają jej aktywiści

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której skład wchodzą łodzie przewożące lekarstwa i żywność do objętej blokadą Izraela Strefy Gazy.

Organizacja żąda m.in. wsparcia Palestyńczyków. „Nie zgadzamy się na haniebną bezkarność Izraela! Żądamy sankcji i embargo – bo nie godzimy się na współfinansowanie ludobójstwa” – czytamy. „Domagajmy się od państwa i Unii Europejskiej rozwiązań i wsparcia na poziomie instytucjonalnym. Żądamy aresztowania zbrodniarzy wojennych – polskie państwo ma do tego narzędzia i musi je wykorzystać. Żądamy zagwarantowania korytarza humanitarnego, ochrony wszystkich uczestników porwanej Flotylli Sumud i zintensyfikowania działań dyplomatycznych na rzecz zakończenia ludobójstwa, okupacji i blokady” – wskazano.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy Foto: PAP

ONZ poinformowała w ubiegłym tygodniu, że wiele przesiedlonych rodzin w Strefie Gazy nadal zmuszonych jest mieszkać w przepełnionych namiotach lub poważnie uszkodzonych budynkach z powodu braku bezpieczniejszych alternatyw.

Jak wskazano, dostęp do podstawowych usług pozostaje ograniczony, a nieregularne dostawy czystej wody i niewydolne systemy gospodarowania odpadami nie pozwalają skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom dla zdrowia publicznego, w tym problemom związanym ze szkodnikami i gryzoniami.

Izraelska obecność wojskowa w Strefie Gazy Foto: PAP

Wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r., w którym zginęło około 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych jako zakładników. Izrael odpowiedział rozpoczęciem kampanii militarnej w Gazie, podczas której – według kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia tego terytorium – zginęło ponad 72 770 osób.