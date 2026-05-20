Portal rozgłośni Deutschlandfunk informuje – powołując się na resort sprawiedliwości – że austriacka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie makabrycznych zdarzeń, do których doszło przeszło trzy dekady temu. Chodzi o tzw. sarajewskie safari. Bogaci cudzoziemcy mieli płacić podczas niego za możliwość strzelania do cywilów w oblężonym w latach 90. Sarajewie.

„Turyści-snajperzy” mieli strzelać do cywilów w Sarajewie. Austria bada sprawę „ludzkich safari”

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości w Wiedniu, postępowanie dotyczy jednego obywatela Austrii oraz drugiej osoby, która nie została dotychczas zidentyfikowana.

Odrębne postępowania w tej sprawie prowadzone są już między innymi we Włoszech oraz w Bośni i Hercegowinie.

Według relacji świadków – na które powołuje się Deutschlandfunk – w latach 90. osoby określane mianem „turystów-snajperów” miały płacić siłom bośniackich Serbów wysokie kwoty za możliwość popełniania zbrodni wojennych. „Z bezpiecznej odległości strzelano do cywilów na ulicach oblężonego Sarajewa” – czytamy.

Była minister sprawiedliwości Austrii Alma Zadić z zadowoleniem przyjęła informację o wszczęciu śledztwa. Jak oceniła, fakt, że ludzie mieli płacić za możliwość celowego strzelania do cywilów, a nawet do dzieci, jest „w swoim okrucieństwie niemal niewyobrażalny”.

Do nagłośnienia sprawy przyczyniły się przede wszystkim ustalenia ze Słowenii i Włoch. Szczególną rolę w sprawie odegrali też jednak Miran Zupanič – autor filmu dokumentalnego „Sarajevo Safari” – oraz dziennikarz Ezio Gavazzeni. To ich prace miały wzmocnić podejrzenia dotyczące makabrycznych działań podczas wojny.

Według ustaleń wśród domniemanych sprawców poza obywatelami Austrii mieli znajdować się także obywatele między innymi Włoch, Francji, Belgii, Szwajcarii oraz Rosji.

Oblężenie Sarajewa. Tysiące zabitych i rannych

Jak zauważa Deutschlandfunk, czteroletnie oblężenie Sarajewa przez siły bośniackich Serbów było jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń podczas wojny na Bałkanach. Od kwietnia 1992 r. do listopada 1995 r. miasto było odcięte od świata zewnętrznego i znajdowało się pod stałym ostrzałem snajperów oraz serbskiej artylerii.

Oblężenie Sarajewa Trwające od 5 kwietnia 1992 do 29 lutego 1996 oblężenie przez siły Republiki Serbskiej oraz Jugosłowiańską Armię Ludową stolicy Bośni i Hercegowiny – Sarajewa. Wydarzenie to uważane jest za najdłuższe i najbardziej krwawe oblężenie w historii Europy po II wojnie światowej.

W tym czasie w Sarajewie zginęło około 11,5 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci, a ponad 50 tys. osób zostało rannych.