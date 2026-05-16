Rozpędzony samochód wjechał w grupę pieszych na Via Emilia Centro, jednej z głównych ulic miasta. Według lokalnych mediów sprawca poruszał się samochodem marki Citroën C3.

Po zatrzymaniu pojazdu sprawca wysiadł z auta i próbował uciekać. W trakcie pościgu miał wyciągnąć nóż i zaatakować osoby próbujące go zatrzymać. Ostatecznie ostał obezwładniony przez świadków i przekazany policji. Mężczyzna jest w areszcie. Według doniesień jest to obywatel Włoch obcego pochodzenia, po trzydziestce, urodzony i wychowany w okolicach Modeny. Nie ma przeszłości kryminalnej.

Według pierwszych ustaleń samochód najpierw uderzył w rower, a następnie w grupę pieszych. Najciężej ranna została kobieta, która w wyniku uderzenia straciła obie nogi. Cztery osoby w stanie krytycznym trafiły do szpitali w Modenie i Bolonii, część z nich została przetransportowana śmigłowcami ratunkowymi.

Świadkowie relacjonowali, że samochód nagle przyspieszył i skierował się prosto na chodnik. – Widzieliśmy, jak auto jedzie w stronę ludzi. Nagle gwałtownie przyspieszyło. Ludzie dosłownie odlatywali po uderzeniu – opowiadali mieszkańcy obecni na miejscu zdarzenia.

Sprawca zatrzymany przez mieszkańców

Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował mieszkańcom, którzy pomogli zatrzymać napastnika. – Wykazali się ogromną odwagą i poczuciem obywatelskiego obowiązku. Mężczyzna był uzbrojony w nóż, a mimo to podjęli interwencję – powiedział samorządowiec.

Władze podkreślają, że na obecnym etapie trwa ustalanie motywów działania sprawcy. Burmistrz zaznaczył, że jeśli zdarzenie miałoby charakter terrorystyczny, byłoby to „jeszcze poważniejsze”.

Miejsce zdarzenia zostało odgrodzone przez służby. Na miejscu pracowali policjanci, karabinierzy, funkcjonariusze Guardia di Finanza oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Według źródeł włoskiego rządu premier Giorgia Meloni na bieżąco monitoruje sytuację i pozostaje w kontakcie z włoskim MSW oraz służbami bezpieczeństwa.