Policja w Lipsku potwierdziła agencji Reuters, że doszło do obrażeń kilku osób w wyniku potrącenia przez samochód, ale nie mogła podać więcej szczegółów.

Lokalny nadawca Radio Leipzig poinformował, że uszkodzony SUV Volkswagen przejechał z dużą prędkością przez zatłoczoną strefę pieszą na Grimmaische Straße (popularnej ulicy handlowej łączącej Augustusplatz z rynkiem)

Niektóre media informują także o ataku nożownika, ale te doniesienia nie zostały jak dotąd potwierdzone.'

Wkrótce po zdarzeniu na Augustusplatz wylądował śmigłowiec ratunkowy. Na miejscu zdarzenia pojawiły się liczne siły policyjne i ratunkowe. Do Lipska wysłano również śmigłowiec ratunkowy z Halle. Straż pożarna poprosiła również o drony.

Władze ogłosiły incydent masowy (MCI). Znaczna część centrum miasta została odgrodziła kordonem. W celu skoordynowania operacji na dużą skalę utworzono dwa miejsca postoju dla służb ratunkowych: jedno na Dworcu Głównym w Lipsku, a drugie na Johannesplatz.

Burmistrz Lipska potwierdza śmierć dwóch osób

Burmistrz Lipska Burkhard Jung potwierdził w swoim wstępnym oświadczeniu na miejscu zdarzenia dwie ofiary śmiertelne. Poinformował też, że sprawca zdarzenia został już zatrzymany.