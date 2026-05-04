Policja w Lipsku potwierdziła agencji Reuters, że doszło do obrażeń kilku osób w wyniku potrącenia przez samochód, ale nie mogła podać więcej szczegółów.
Lokalny nadawca Radio Leipzig poinformował, że uszkodzony SUV Volkswagen przejechał z dużą prędkością przez zatłoczoną strefę pieszą na Grimmaische Straße (popularnej ulicy handlowej łączącej Augustusplatz z rynkiem)
Niektóre media informują także o ataku nożownika, ale te doniesienia nie zostały jak dotąd potwierdzone.'
Wkrótce po zdarzeniu na Augustusplatz wylądował śmigłowiec ratunkowy. Na miejscu zdarzenia pojawiły się liczne siły policyjne i ratunkowe. Do Lipska wysłano również śmigłowiec ratunkowy z Halle. Straż pożarna poprosiła również o drony.
Władze ogłosiły incydent masowy (MCI). Znaczna część centrum miasta została odgrodziła kordonem. W celu skoordynowania operacji na dużą skalę utworzono dwa miejsca postoju dla służb ratunkowych: jedno na Dworcu Głównym w Lipsku, a drugie na Johannesplatz.
Burmistrz Lipska Burkhard Jung potwierdził w swoim wstępnym oświadczeniu na miejscu zdarzenia dwie ofiary śmiertelne. Poinformował też, że sprawca zdarzenia został już zatrzymany.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas