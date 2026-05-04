Emerytury mundurowe działają według innych zasad niż świadczenia wypłacane przez ZUS. Nie wszystkie służby były jednak traktowane tak samo. Funkcjonariusze wykonujący podobne zadania, często w zbliżonych warunkach ryzyka, mieli różne uprawnienia emerytalne. Teraz MON chce uporządkować ten system.

Reklama Reklama

Emerytura po 15 latach służby dla większej grupy mundurowych

Jak informuje „Gazeta Prawna”, zmiany będą dotyczyć Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej. Projekt zakłada, że okres służby w Służbie Celnej będzie wliczany do stażu emerytalnego na takich zasadach jak w Policji albo Straży Granicznej. Ma to ułatwić przeliczanie świadczeń osobom, które zmieniały formację w trakcie kariery.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy żołnierzy powołanych po 2012 r. Obecnie wielu z nich musi służyć minimum 25 lat, aby uzyskać prawo do emerytury. Planowane przepisy mają umożliwić uzyskanie świadczenia już po 15 latach służby.

Jakie zmiany przewidziano jeszcze w projekcie?

Projekt przewiduje także możliwość zawieszenia emerytury wojskowej wtedy, gdy były żołnierz wraca do służby w Służbie Celno-Skarbowej. W ten sposób rząd chce ograniczyć sytuacje, w których jedna osoba jednocześnie pobiera świadczenie i pracuje. MON ma zająć się projektem w IV kwartale 2026 r.