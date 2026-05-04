W ciągu najbliższych kilku miesięcy Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec kilka tysięcy żołnierzy. „Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił (...) w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu” – tłumaczył rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Czy jest szansa, że wycofywani z Niemiec żołnierze trafią do Polski? – Nie chcę tego teraz potwierdzać ani zaprzeczać. To nie jest moment na komentowanie, musimy poczekać na decyzję Pentagonu – powiedział w poniedziałek pytany o sprawę w RMF FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. – Naszą intencją jest to, aby zdolności amerykańskie w Polsce i generalnie na wschodniej flance zwiększać. Myślę, że tego typu sposób myślenia znajduje zrozumienie w Pentagonie – dodał.

USA wycofują część wojsk z Niemiec. Czy amerykańscy żołnierze mogą trafić do Polski? MON nie komentuje

Wiceszef MON był pytany, czy Warszawa prowadzi z Waszyngtonem rozmowy w sprawie przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. – Prowadzimy rozmowy z Pentagonem na temat zwiększenia zdolności amerykańskich w Polsce, to jest jedyna rzecz, którą mogę potwierdzić – odparł. Zaznaczył, że decyzja o dalszym losie żołnierzy stacjonujących obecnie w Niemczech należy do Stanów Zjednoczonych.

Kilka dni temu prezydent USA Donald Trump zasugerował, że możliwe jest także wycofanie amerykańskich żołnierzy z Włoch i Hiszpanii. – Dlaczego miałbym tego nie zrobić? Włochy w niczym nam nie pomogły, a Hiszpania była okropna, całkowicie okropna – powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym w Białym Domu.

Według danych Departamentu Obrony USA na 31 grudnia 2025 r., w bazach na terenie Europy stacjonowało ponad 68 tys. żołnierzy Stanów Zjednoczonych, w tym 12,6 tys. we Włoszech, 3,8 tys. w Hiszpanii oraz 36,4 tys. w Niemczech.

Czy niedługo wojska USA zaczną być wycofywane z Hiszpanii i Włoch? – Mam nadzieję, że nie, dlatego że obecność żołnierzy amerykańskich w Europie jest ważna dla stabilności i bezpieczeństwa Europy w kontekście zagrożenia rosyjskiego – powiedział w RMF FM Paweł Zalewski. Dodał, że Europa oferuje Amerykanom bazy wojskowe, które umożliwiają „projekcję siły” na Azję, Bliski Wschód oraz Afrykę. – Myślę, że to jest kwestia wspólnych interesów europejskich i amerykańskich, aby żołnierze amerykańscy w Europie byli – mówił wiceszef MON.

Żołnierze USA w Europie (stan na 2025 rok) Foto: PAP

Wojska USA w Europie Foto: Infografika PAP

Paweł Zalewski: Najważniejsze jest stworzenie NATO 3.0

Czy wycofywanie przez USA części żołnierzy z Niemiec to element długofalowej strategii, czy efekt konfliktu Donalda Trumpa z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem? Paweł Zalewski nie chciał tego komentować.

– Najważniejszą rzeczą jest dzisiaj to, co Amerykanie nazywają stworzeniem NATO 3.0, czyli nowej formuły działania sojuszu, w której Europa podejmuje znacznie więcej działań i przyjmuje na siebie obowiązki obrony konwencjonalnej wobec Rosji – stwierdził, dodając, że wymaga to zwiększenia zdolności wojskowych państw europejskich. – Polska jest liderem w tym procesie – zadeklarował.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Donald Trump ogłosił w sobotę, że redukcja obecności wojskowej USA w Niemczech będzie większa niż zapowiadane 5 tys. żołnierzy. – Dzisiaj inicjatywa leży po stronie europejskiej i bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób Europa na wizję NATO 3.0 odpowie. Jeżeli uda nam się przekonać naszych partnerów europejskich – bo Polska w tym względzie jest modelowym sojusznikiem w NATO – aby realnie podnieśli swoje wydatki, swoje działania dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych, wówczas uważam, że będziemy mieli poważne argumenty, by utrzymać zdolności amerykańskie w Europie – komentował w RMF FM Paweł Zalewski.