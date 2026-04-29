Polskie dowództwo poinformowało w środę w komunikacie, że podczas roboczej wizyty w Wilnie dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Maciej Klisz spotkał się z szefem Sztabu Obrony Sił Zbrojnych Litwy kontradmirałem Giedriusem Premeneckasem.

Jak czytamy, rozmowy dotyczyły wzmacniania współpracy operacyjnej, interoperacyjności oraz zdolności do skoordynowanego reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w regionie. „Szczególną uwagę poświęcono mechanizmom wymiany informacji, synchronizacji działań oraz praktycznym aspektom współdziałania sił zbrojnych Polski i Litwy na wschodniej flance NATO” – wskazano.

Polscy i litewscy dowódcy omówili wyzwania bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim

Dowództwo Operacyjne zaznaczyło, że strona litewska przedstawiła strukturę, zadania oraz kierunki rozwoju swoich sił zbrojnych. „Był to istotny element rozmów dotyczących dalszego pogłębiania interoperacyjności, wspólnego rozumienia środowiska operacyjnego oraz wzmacniania zdolności do działania w układzie sojuszniczym” – podkreślono.

Komunikat głosi, że w centrum spotkania polsko-litewskiego w Wilnie znalazły się „wyzwania bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, na granicy z Białorusią oraz Okręgiem Królewieckim”. „Omówiono kwestie nadzoru i obrony przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym oraz presji migracyjnej wykorzystywanej jako narzędzie destabilizacji” – poinformowano.

Polskie dowództwo podkreśla dobrą współpracę operacyjną z wojskami Litwy

DORSZ podkreśliło w środę, że Polska i Litwa, jako „państwa frontowe NATO”, mają szczególną odpowiedzialność „za utrzymanie ciągłej świadomości sytuacyjnej, spójności działań oraz wiarygodności odstraszania”. „Skuteczność obrony wschodniej flanki Sojuszu opiera się nie tylko na zdolnościach wojskowych, ale również na codziennej koordynacji, zaufaniu i gotowości do wspólnego działania” – czytamy.

W komunikacie stwierdzono, że wizyta przedstawicieli DORSZ w Wilnie „potwierdziła bardzo dobrą współpracę operacyjną pomiędzy siłami zbrojnymi Polski i Litwy oraz wspólną ocenę, że bezpieczeństwo regionu wymaga konsekwentnego rozwijania zdolności do szybkiego reagowania, wymiany informacji i prowadzenia działań w środowisku wielodomenowym”.