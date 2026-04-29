Atmosfera wokół Dino wrze, w efekcie przez ostatni miesiąc kurs akcji zmalał o blisko 17 proc. Od 17 kwietnia trend spadkowy stał się jeszcze wyraźniejszy i kurs stracił w tym okresie 10 proc.

Powodem zniżki jest m.in. spór związkowców należących do OPZZ Konfederacji Pracy z zarządem, który nie stawił się na zaplanowanych na 27 kwietnia negocjacjach.

Czytaj więcej Giełda Zarząd Dino nie uspokoił inwestorów. Deflacja także w tym roku Akcje Dino Polska zniżkują pod koniec piątkowej sesji o 17 proc., a spotkanie z zarządem nie przyniosło poprawy nastawienia inwestorów. Dino ma do...

Strajk w Dino, na razie ostrzegawczy

„Stawił się zespół negocjacyjny Międzyzakładowej Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy oraz mediator wyznaczony przez ministerstwo. Ze strony Dino Polska nie pojawił się nikt. Z uwagi na brak dialogu wkrótce zaplanujemy pierwsze protesty. Równolegle ruszają intensywne przygotowania do strajku generalnego, bezterminowego” – informuje związek zawodowy.

Poprosiliśmy Dino o komentarz. Uzupełnimy artykuł, gdy go otrzymamy.

Spółka od lat w zasadzie nie prowadzi jednak polityki informacyjnej i nie kontaktuje się z mediami. Ogranicza się do publikowania komunikatów giełdowych. Na maile dziennikarzy nikt nie odpowiada, w efekcie to związkowcy prowadzą ofensywę informacyjną i są w tym bardzo skuteczni.

Ich postulaty to wzrost płac, utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy. Według związkowców, w firmie miało dochodzić do licznych naruszeń, które zgłaszano do Państwowej Inspekcji Pracy. Pracownicy podkreślają, że obsada sklepów jest za niska, w efekcie zespół zmuszony jest do pracy ponad siły. Tymczasem w całej branży handlowej od lat są problemy z dostatecznym zatrudnieniem, brakuje chętnych do pracy w sklepach, mimo wysokich podwyżek.

Spór się zaostrza, w sobotę 25 kwietnia w Dino odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. „Wzięły w nim udział setki marketów – na różne sposoby. Waszą siłę było widać i czuć wszędzie: przed sklepami, w ich wnętrzach oraz w sieci” – czytamy w poście związkowców w serwisie Facebook.

Teraz związkowcy mówią o strajku generalnym w Dino, choć w handlu nie jest to prosta sprawa. „Dotąd nie udał się żaden strajk generalny w handlu, choć szykowano go w różnych sieciach np. Biedronce. Nie wszyscy pracownicy są gotowi do takich form protestu” – mówi nam jeden z handlowych ekspertów.

Czytaj więcej Handel Tajemniczy miliarder. Kim jest właściciel sieci Dino? Od kilku tygodni nie milkną kontrowersje wokół sieci handlowej Dino. Kim jest jej założyciel? Tomasz Biernacki to jeden z najbogatszych Polaków. Mi...

Dino pod obstrzałem

Dino to jedna z największych sieci handlowych w Polsce, jak podaje firma na stronie internetowej, od stycznia do końca marca 2026 r. otworzyła 62 nowe sklepy. W efekcie na koniec marca 2026 r. sieć liczyła 3094 sklepy wobec 2746 rok wcześniej. W branży wciąż widać oznaki słabej koniunktury, sklepy muszą ostro walczyć o klientów, m.in. promocjami.

W konflikt w spółce włączyło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze związkowcami spotkała się minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W debacie wziął również Liwiusz Laska, dyrektor generalny MRPiPS oraz dyrektorzy innych departamentów resortu.

Minister Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że spotkanie jest częścią szerszego procesu konsultacji i działań na rzecz poprawy warunków pracy i dialogu społecznego w handlu.

„Reagujemy na wszelkie zgłaszane nieprawidłowości, które dotykają pracowników, kierując odpowiednie wnioski o kontrole do Państwowej Inspekcji Pracy – takie interwencje podejmowane były m.in. w sieci marketów Dino” – czytamy w komunikacie po spotkaniu. Resort podkreślił również, że pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają chronić pracowników. „Jednym z nich jest reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która ma zwiększyć skuteczność egzekwowania prawa, zwłaszcza w branżach najbardziej narażonych na nadużycia” – głosi komunikat.