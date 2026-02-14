Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Tajemniczy miliarder. Kim jest właściciel sieci Dino?

Od kilku tygodni nie milkną kontrowersje wokół sieci handlowej Dino. Kim jest jej założyciel? Tomasz Biernacki to jeden z najbogatszych Polaków. Miliarder pilnie strzeże swojej prywatności. Sprawdziliśmy, co o nim wiadomo.

Publikacja: 14.02.2026 07:00

Kim jest założyciel sieci handlowej Dino? Tomasz Biernacki to jeden z najbogatszych Polaków

Kim jest założyciel sieci handlowej Dino? Tomasz Biernacki to jeden z najbogatszych Polaków

Foto: Longfin Media - stock.adobe.com

Anna Rogalska

Powodem, dla którego postać Tomasza Biernackiego budzi w ostatnim czasie szczególną ciekawość, jest sytuacja sieci Dino, której jest założycielem. Choć atmosfera wokół firmy robi się coraz bardziej gorąca, władze spółki konsekwentnie milczą.

Co się dzieje w sieci Dino? Spór z pracownikami i zastrzeżenia PIP

Od kilku tygodni w mediach pojawiają się niepokojące wiadomości dotyczące warunków pracy w sklepach Dino. Wokół sieci zrobiło się głośno po sygnałach dotyczących niskiej temperatury panującej w marketach. Jak poinformowała „Rzeczpospolitą” Państwowa Inspekcja Pracy, pomiary przeprowadzone podczas kontroli w części placówek faktycznie potwierdziły zbyt niskie temperatury. W jednym ze sklepów w Skierniewicach na stanowisku kasowym odnotowano 3,2 st. C. PIP od początku stycznia przeprowadziła ponad 140 kontroli w sklepach sieci.

Firma znajduje się w sporze z załogą. 10 lutego miało się odbyć spotkanie przedstawicieli Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy z zarządem Dino. Menedżerów Dino na spotkaniu jednak nie było. Według informacji przekazanych przez związkowców, pojawił się na nim jedynie kierownik działu BHP i przedstawiciele kancelarii prawnej.

Jak pisała wcześniej „Rzeczpospolita”, podczas spotkania miały być poruszane kwestie takie, jak: naruszenia przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez Dino, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, niska obsada w marketach i magazynach, potrącanie środków z premii pracowników na naprawę urządzeń, zakaz urlopów w sezonie letnim, naciski na wydajność pracy oraz łamanie przepisów prawa w zakresie temperatury.

9 lutego z funkcji członka zarządu zrezygnował Piotr Ścigała, związany ze spółką od wielu lat. Przedstawiciele spółki nie wypowiadają się w sprawie.

Reklama
Reklama

Co wiadomo o Tomaszu Biernackim? Właściciel spożywczego giganta unika rozgłosu

Tomasz Biernacki jest założycielem, przewodniczącym rady nadzorczej i głównym akcjonariuszem Dino Polska S.A. Posiada pakiet kontrolny spółki. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie firmy, markę „Dino” budował od podstaw. 

"Pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino otworzył w 1999 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W 2007 roku założył spółkę Dino Polska Sp. z o. o., w wyniku przekształcenia której w 2011 r. powstała DINO POLSKA S.A. W latach 2009-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Dino Polska, a od 2010 r. przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Tomasz Biernacki zasiada w organach licznych spółek z różnych sektorów gospodarki założył spółkę Dino Polska Sp. z o. o., w wyniku przekształcenia której w 2011 r. powstała DINO POLSKA S.A. W latach 2009-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Dino Polska, a od 2010 r. przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Tomasz Biernacki zasiada w organach licznych spółek z różnych sektorów gospodarki” - można przeczytać na stronie Dino.

Tomasz Biernacki jest dziś jednym z najbogatszych polskich przedsiębiorców. W tegorocznej edycji Listy 100 Najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” zajął trzecie miejsce. Jego majątek jest szacowany na 22,28 mld zł.

Właściciel sieci Dino jest też jedną z najbardziej tajemniczych postaci polskiego biznesu. Według dostępnych informacji biznesmen ma 52 lata i pochodzi z Czeluścina w powiecie gostyńskim, a obecnie mieszka w Krotoszynie. Nie pojawia się publicznie i nie udziela wywiadów. Jak podaje portal dlahandlu.pl, wizerunek Tomasza Biernackiego do 2021 r. nie był oficjalnie znany, a bezpośredni kontakt ma z nim jedynie garstka osób.

„Z relacji pracowników wynika, że podczas spotkań biznesowych wymaga pozostawienia wszystkich urządzeń elektronicznych poza gabinetem. Chroni w ten sposób zarówno swoją prywatność, jak i informacje firmowe” – donosi portal. 

Jak wynika z raportu finansowego Dino za 2024 r. Biernacki nie pobiera pensji z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej. Jego wynagrodzenie w latach 2021–2024 wynosiło 0 zł.

Reklama
Reklama

Sukces marki Dino. Jedna z największych sieci handlowych w Polsce

Sieć marketów spożywczych Dino to jedna z największych polskich firm. Pod koniec ubiegłego roku liczba sklepów w Polsce wynosiła 3033. Tylko w 2025 r. otwarto 345 nowych sklepów.

Według dostępnych danych w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. spółka wypracowała 24,7 mld zł przychodów. To więcej o 14,9 proc. rok do roku. Zysk netto wyniósł prawie 1,2 mld zł wobec prawie 1,1 mld zł rok wcześniej.

Liczba pracowników sieci handlowej z końcem roku wynosiła 55,9 tys. osób, co czyni Dino jednym z największych pracodawców w Polsce. Przez rok, między 30 września 2024 r. a końcem września 2025 r. zatrudnienie wzrosło z 47 149 do 54 486 osób. Od 2017 r. spółka jest notowana na giełdzie. Jej wycena wynosi ponad 38 mld zł.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Handel Firmy Dino
Znów problemy z KSeF. Tym razem grożą nam puste półki sklepowe
Handel
Znów problemy z KSeF. Tym razem grożą nam puste półki sklepowe
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Coraz więcej użytkowników Vinted w Polsce zgłasza blokady swoich kont
Handel
Masowe blokady na Vinted. Dlaczego użytkownicy tracą dostęp do kont?
W Tłusty Czwartek sklepy tradycyjnie konkurują między sobą cenami pączków
Handel
Ile zapłacimy za pączki w popularnych marketach? W tych dwóch sklepach najtaniej
System kaucyjny może zostać rozszerzony, zdradziła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska
Handel
System kaucyjny zostanie rozszerzony? Resort klimatu zapowiada zmiany
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama