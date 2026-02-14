Kim jest założyciel sieci handlowej Dino? Tomasz Biernacki to jeden z najbogatszych Polaków
Powodem, dla którego postać Tomasza Biernackiego budzi w ostatnim czasie szczególną ciekawość, jest sytuacja sieci Dino, której jest założycielem. Choć atmosfera wokół firmy robi się coraz bardziej gorąca, władze spółki konsekwentnie milczą.
Od kilku tygodni w mediach pojawiają się niepokojące wiadomości dotyczące warunków pracy w sklepach Dino. Wokół sieci zrobiło się głośno po sygnałach dotyczących niskiej temperatury panującej w marketach. Jak poinformowała „Rzeczpospolitą” Państwowa Inspekcja Pracy, pomiary przeprowadzone podczas kontroli w części placówek faktycznie potwierdziły zbyt niskie temperatury. W jednym ze sklepów w Skierniewicach na stanowisku kasowym odnotowano 3,2 st. C. PIP od początku stycznia przeprowadziła ponad 140 kontroli w sklepach sieci.
Firma znajduje się w sporze z załogą. 10 lutego miało się odbyć spotkanie przedstawicieli Krajowego OPZZ Konfederacja Pracy z zarządem Dino. Menedżerów Dino na spotkaniu jednak nie było. Według informacji przekazanych przez związkowców, pojawił się na nim jedynie kierownik działu BHP i przedstawiciele kancelarii prawnej.
Jak pisała wcześniej „Rzeczpospolita”, podczas spotkania miały być poruszane kwestie takie, jak: naruszenia przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez Dino, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, niska obsada w marketach i magazynach, potrącanie środków z premii pracowników na naprawę urządzeń, zakaz urlopów w sezonie letnim, naciski na wydajność pracy oraz łamanie przepisów prawa w zakresie temperatury.
9 lutego z funkcji członka zarządu zrezygnował Piotr Ścigała, związany ze spółką od wielu lat. Przedstawiciele spółki nie wypowiadają się w sprawie.
Tomasz Biernacki jest założycielem, przewodniczącym rady nadzorczej i głównym akcjonariuszem Dino Polska S.A. Posiada pakiet kontrolny spółki. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie firmy, markę „Dino” budował od podstaw.
"Pierwszy sklep pod marką Supermarket Dino otworzył w 1999 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W 2007 roku założył spółkę Dino Polska Sp. z o. o., w wyniku przekształcenia której w 2011 r. powstała DINO POLSKA S.A. W latach 2009-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Dino Polska, a od 2010 r. przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Tomasz Biernacki zasiada w organach licznych spółek z różnych sektorów gospodarki założył spółkę Dino Polska Sp. z o. o., w wyniku przekształcenia której w 2011 r. powstała DINO POLSKA S.A. W latach 2009-2010 pełnił funkcję prezesa Zarządu Dino Polska, a od 2010 r. przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto Tomasz Biernacki zasiada w organach licznych spółek z różnych sektorów gospodarki” - można przeczytać na stronie Dino.
Tomasz Biernacki jest dziś jednym z najbogatszych polskich przedsiębiorców. W tegorocznej edycji Listy 100 Najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” zajął trzecie miejsce. Jego majątek jest szacowany na 22,28 mld zł.
Właściciel sieci Dino jest też jedną z najbardziej tajemniczych postaci polskiego biznesu. Według dostępnych informacji biznesmen ma 52 lata i pochodzi z Czeluścina w powiecie gostyńskim, a obecnie mieszka w Krotoszynie. Nie pojawia się publicznie i nie udziela wywiadów. Jak podaje portal dlahandlu.pl, wizerunek Tomasza Biernackiego do 2021 r. nie był oficjalnie znany, a bezpośredni kontakt ma z nim jedynie garstka osób.
„Z relacji pracowników wynika, że podczas spotkań biznesowych wymaga pozostawienia wszystkich urządzeń elektronicznych poza gabinetem. Chroni w ten sposób zarówno swoją prywatność, jak i informacje firmowe” – donosi portal.
Jak wynika z raportu finansowego Dino za 2024 r. Biernacki nie pobiera pensji z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej. Jego wynagrodzenie w latach 2021–2024 wynosiło 0 zł.
Sieć marketów spożywczych Dino to jedna z największych polskich firm. Pod koniec ubiegłego roku liczba sklepów w Polsce wynosiła 3033. Tylko w 2025 r. otwarto 345 nowych sklepów.
Według dostępnych danych w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. spółka wypracowała 24,7 mld zł przychodów. To więcej o 14,9 proc. rok do roku. Zysk netto wyniósł prawie 1,2 mld zł wobec prawie 1,1 mld zł rok wcześniej.
Liczba pracowników sieci handlowej z końcem roku wynosiła 55,9 tys. osób, co czyni Dino jednym z największych pracodawców w Polsce. Przez rok, między 30 września 2024 r. a końcem września 2025 r. zatrudnienie wzrosło z 47 149 do 54 486 osób. Od 2017 r. spółka jest notowana na giełdzie. Jej wycena wynosi ponad 38 mld zł.
