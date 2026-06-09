Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego po raz pierwszy sankcje uderzą w rosyjski przemysł rybny i które produkty obejmie całkowity zakaz importu.

Jakie nowe mechanizmy mają ograniczyć dochody Rosji ze sprzedaży ropy oraz działalność tak zwanej floty cieni.

W jaki sposób Unia Europejska zamierza zablokować Rosji możliwość omijania restrykcji finansowych za pomocą kryptowalut.

Które technologie kluczowe dla rosyjskiego przemysłu wojskowego zostaną objęte nowymi ograniczeniami eksportowymi.

„Koncentrujemy się na sektorach, które mają największy wpływ (na finanse Kremla – red.), czyli na energetyce. W pakiecie są też sankcje na usługi finansowe i kryptowaluty, handel i tym razem po raz pierwszy – na rybołówstwo. Zakazujemy także wjazdu do Unii Europejskiej rosyjskim kombatantom (uczestnikom wojny na Ukrainie – red.)” – podkreśliła Ursula von der Leyen, przewodnicząca KE, podczas wtorkowego briefingu w Brukseli.

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Pułap na ropę, szlaban na cysterny do LNG

„Cel naszego pakietu nie może być jaśniejszy. Chcemy utrzymać pełną intensywność naszych sankcji. A sposobem na osiągnięcie tego celu jest zapewnienie zmniejszania dochodów Rosji z ropy” – podkreśliła von der Leyen.

Jak przypomniała, europejski pułap cenowy dla ropy naftowej transportowanej morzem ma wbudowany mechanizm regulacyjny pozwalający podążać za trendami rynkowymi. W związku z tym KE nie spodziewa się wystąpienia „wstrząsów rynkowych podobnych do tych spowodowanych zamknięciem Cieśniny Ormuz”.

„Dlatego proponujemy po prostu zawiesić korektę do stycznia przyszłego roku. Da to rynkom ropy czas na ustabilizowanie się, przy jednoczesnym utrzymaniu presji na dochody Rosji” – powiedziała von der Leyen.

Unia Europejska będzie w dalszym ciągu nakładała sankcje na rosyjską flotę cieni. „Dzisiaj proponujemy dodać do listy 30 kolejnych statków oprócz 632, które już podlegają sankcjom” – powiedziała przewodnicząca.

Ponadto po raz pierwszy sankcjami zostaną objęte statki pomagające flocie cieni. Chodzi o jednostki, które świadczą np. usługi bunkrowania, przeładunku czy holowania. KE proponuje też wprowadzenie ograniczeń w infrastrukturze krytycznej, takiej jak porty, lotniska czy rafinerie zajmujące się handlem lub rafinacją rosyjskiej ropy. Planowane jest także ograniczenie sprzedaży cystern do transportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Rosji.

21. pakiet sankcji UE na Rosję. Banki, kryptogiełdy, dorsze

Bruksela kontynuuje też uderzenie w rosyjskie finanse i kryptowaluty. „Rozszerzamy nasze zakazy działalności na 31 rosyjskich banków. Oraz na kolejne 20 banków, firm lub platform kryptowalutowych, a także handlarzy ropą w krajach trzecich. Dokładnie na te, które obsługiwały rosyjskie podmioty prawne i osoby fizyczne objęte sankcjami lub obchodziły nasze środki ograniczające” – dodała von der Leyen.

Po raz pierwszy KE proponuje wprowadzenie możliwości całkowitego zakazu usług związanych z kryptowalutami w krajach trzecich. Według przewodniczącej KE będzie to silny środek odstraszający dla rosyjskich platform hostingowych, które obecnie pomagają Rosjanom unikać europejskich sankcji.

Pojawią się także nowe ograniczenia handlowe. „Proponujemy nowe restrykcje na eksport towarów i technologii wykorzystywanych przez rosyjski przemysł wojskowy. Skupiamy się np. na większej liczbie metali i stopów wykorzystywanych w sektorach lotniczym i obronnym” – powiedziała von der Leyen. Przewodnicząca zaznaczyła, że w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń na produkcję dronów Komisja Europejska proponuje nowe zakazy eksportu naziemnego sprzętu pomocniczego, systemów zagłuszania i uruchamiania itp.

„Proponujemy również nowe zakazy importu szeregu towarów o wartości 60 mln euro. Dotyczy to np. niektórych metali, rud metali czy części samochodowych” – dodała.

Rybołówstwo po raz pierwszy trafiło na czarną listę unijnych sankcji. „Proponujemy istotne ograniczenia dotyczące importu niektórych produktów rybnych. I całkowity zakaz dla innych, w tym dorsza” – powiedziała von der Leyen.

Bruksela chce też uniemożliwić Rosji eksport zakazanych towarów czy produktów rybnych przez Białoruś. Proponuje uzgodnienie odpowiednich restrykcji handlowych dla Białorusi. Szczegółowy nowy 21. pakiet sankcji trafi do członków UE 10 czerwca.