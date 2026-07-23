Chatuchak Weekend Market w Bangkoku
Najbardziej znane targi staroci przypominają ogromne muzea pod gołym niebem. Każdy z nich ma własny charakter i historię. Niektóre przyciągają profesjonalnych kolekcjonerów oraz projektantów wnętrz, inne pozostają zwyczajnymi bazarami, na których mieszkańcy sprzedają przedmioty ze swoich domów. Listę najlepszych pchlich targów przygotował portal well.pl.
Czytaj więcej
Hiszpanię i Portugalię czeka jedna z najgroźniejszych fal upałów ostatnich lat. Prognozy wskazują, że na południowym zachodzie Półwyspu Iberyjskieg...
Zestawienie otwiera największy weekendowy targ na świecie, czyli Chatuchak Weekend Market w Bangkoku. Wśród ponad 15 tys. stoisk można znaleźć buddyjskie amulety, stare plakaty filmowe, meble z drewna tekowego i rękodzieło z różnych części Azji Południowo-Wschodniej. Oprócz tajskich wyrobów znajdziemy tu również przedmioty z Chin, Birmy, a nawet dawnego Imperium Khmerów.
Turyści odwiedzający stolicę Chin zdecydowanie powinni udać się na Panjiayuan Antique Market. Jest to największa giełda antyków w kraju. To właśnie tutaj kolekcjonerzy szukają porcelany z dynastii Qing, jadeitów, starych pieczęci oraz historycznych plakatów. Jak informuje well.pl, trzeba jednak uważać na repliki, które często trudno odróżnić od oryginałów.
Zupełnie inną atmosferę ma Bab El Khemis w Marrakeszu. Handel odbywa się tam wśród stosów ręcznie tkanych dywanów, skrzyń liczących kilkaset lat, tradycyjnych lamp, drzwi i mebli. Zakupy wymagają cierpliwości oraz umiejętności targowania się, ale to właśnie negocjacje są częścią lokalnego doświadczenia.
Niezwykle ciekawy jest też targ staroci w Tel Awiwie. Na Jaffa Flea Market można znaleźć orientalne dywany, stare hebrajskie i arabskie szyldy, biżuterię oraz przedmioty pamiętające czasy Imperium Osmańskiego.
Czytaj więcej
Bydgoska Pesa wygrała przetarg na dostawę 20 nowych tramwajów dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów – informuje portal WNP. Wartość oferty przekracza...
Targi staroci cieszą się popularnością również w Stanach Zjednoczonych. Jednym z najciekawszych jest Brimfield Antique Flea Market w stanie Massachusetts. Targi w tym niewielkim miasteczku odbywają się trzy razy w roku – w maju, lipcu i wrześniu. Można tu znaleźć jedyne w swoim rodzaju amerykańskie neony, szyldy reklamowe, wyposażenie dawnych dinerów oraz meble w stylu mid-century.
Zdecydowanie inny klimat panuje na europejskich pchlich targach. W Londynie obowiązkowym punktem jest Portobello Road Market, ciągnący się przez niemal 2 kilometry w kolorowej dzielnicy Notting Hill. Można tam kupić stare mapy, zegarki, aparaty fotograficzne, winyle oraz meble w stylu wiktoriańskim i art déco.
Jeszcze większe wrażenie robi paryski Marché aux Puces de Saint-Ouen. To największy pchli targ na świecie, co ciekawe, organizowany od XIX wieku. Targ tworzy rozległy kompleks kilkunastu rynków, na których działa ponad 2 tys. sprzedawców oferujących zarówno luksusowe antyki, jak i przedmioty z XX wieku.
Czytaj więcej
Wraz z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego turyści tradycyjnie publikują w internecie zdjęcia „paragonów grozy” z nadmorskich kurortów. Przedsiębiorcy...
W Europie warto odwiedzić także:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas