Najbardziej znane targi staroci przypominają ogromne muzea pod gołym niebem. Każdy z nich ma własny charakter i historię. Niektóre przyciągają profesjonalnych kolekcjonerów oraz projektantów wnętrz, inne pozostają zwyczajnymi bazarami, na których mieszkańcy sprzedają przedmioty ze swoich domów. Listę najlepszych pchlich targów przygotował portal well.pl.

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Od Bangkoku po Marrakesz. Na tych targach znajdziesz prawdziwe skarby

Zestawienie otwiera największy weekendowy targ na świecie, czyli Chatuchak Weekend Market w Bangkoku. Wśród ponad 15 tys. stoisk można znaleźć buddyjskie amulety, stare plakaty filmowe, meble z drewna tekowego i rękodzieło z różnych części Azji Południowo-Wschodniej. Oprócz tajskich wyrobów znajdziemy tu również przedmioty z Chin, Birmy, a nawet dawnego Imperium Khmerów.

Turyści odwiedzający stolicę Chin zdecydowanie powinni udać się na Panjiayuan Antique Market. Jest to największa giełda antyków w kraju. To właśnie tutaj kolekcjonerzy szukają porcelany z dynastii Qing, jadeitów, starych pieczęci oraz historycznych plakatów. Jak informuje well.pl, trzeba jednak uważać na repliki, które często trudno odróżnić od oryginałów.

Zupełnie inną atmosferę ma Bab El Khemis w Marrakeszu. Handel odbywa się tam wśród stosów ręcznie tkanych dywanów, skrzyń liczących kilkaset lat, tradycyjnych lamp, drzwi i mebli. Zakupy wymagają cierpliwości oraz umiejętności targowania się, ale to właśnie negocjacje są częścią lokalnego doświadczenia.

Niezwykle ciekawy jest też targ staroci w Tel Awiwie. Na Jaffa Flea Market można znaleźć orientalne dywany, stare hebrajskie i arabskie szyldy, biżuterię oraz przedmioty pamiętające czasy Imperium Osmańskiego.

Targi staroci cieszą się popularnością również w Stanach Zjednoczonych. Jednym z najciekawszych jest Brimfield Antique Flea Market w stanie Massachusetts. Targi w tym niewielkim miasteczku odbywają się trzy razy w roku – w maju, lipcu i wrześniu. Można tu znaleźć jedyne w swoim rodzaju amerykańskie neony, szyldy reklamowe, wyposażenie dawnych dinerów oraz meble w stylu mid-century.

Najciekawsze targi staroci w Europie

Zdecydowanie inny klimat panuje na europejskich pchlich targach. W Londynie obowiązkowym punktem jest Portobello Road Market, ciągnący się przez niemal 2 kilometry w kolorowej dzielnicy Notting Hill. Można tam kupić stare mapy, zegarki, aparaty fotograficzne, winyle oraz meble w stylu wiktoriańskim i art déco.

Jeszcze większe wrażenie robi paryski Marché aux Puces de Saint-Ouen. To największy pchli targ na świecie, co ciekawe, organizowany od XIX wieku. Targ tworzy rozległy kompleks kilkunastu rynków, na których działa ponad 2 tys. sprzedawców oferujących zarówno luksusowe antyki, jak i przedmioty z XX wieku.

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