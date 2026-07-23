Najnowsza analiza IPC wskazuje, że sytuacja żywnościowa w Strefie Gazy poprawiła się po zwiększeniu dostaw pomocy i rozszerzeniu programów żywieniowych w następstwie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem w październiku 2025 r. Poprawa ta pozostaje jednak bardzo krucha i – jak ostrzegają autorzy raportu – może zostać szybko zaprzepaszczona.

Reklama Reklama

Jak informuje agencja Reutera, poziom ostrego niedożywienia, zwłaszcza wśród dzieci, wyraźnie spadł po wznowieniu dostaw żywności i świadczeń żywieniowych. Jednocześnie większość rodzin nadal nie ma zapewnionego wystarczającego dostępu do żywności, a część gospodarstw domowych jest zmuszona do żebrania lub zbierania resztek pożywienia.

Ponad 1,4 mln osób zagrożonych głodem w Strefie Gazy

Od połowy kwietnia do końca czerwca ponad 1,2 mln mieszkańców Strefy Gazy, czyli około 59 proc. populacji, doświadczało głodu na poziomie kryzysowym lub wyższym. W tej grupie około 212 tys. osób znajdowało się w najtrudniejszej sytuacji.

Według prognoz IPC do końca grudnia liczba osób dotkniętych ostrym głodem wzrośnie do ponad 1,4 mln, co będzie odpowiadać około 67 proc. mieszkańców enklawy.

Po niemal dwu latach wojny i masowych przesiedleniach zdecydowana większość ludności Strefy Gazy pozostaje uzależniona od pomocy humanitarnej.

W grudniu ubiegłego roku IPC informowała, że w części Strefy Gazy nie występuje już ryzyko klęski głodu, korygując wcześniejsze, bardziej alarmujące prognozy. Obecnie organizacja ostrzega jednak, że osiągnięta poprawa jest zagrożona, ponieważ skala pomocy humanitarnej zaczyna się zmniejszać.

Programy żywieniowe dla kobiet w ciąży i matek karmiących ograniczyły liczbę beneficjentek o połowę – do około 6 tys. między styczniem a majem tego roku. Według autorów raportu dalsze cięcia były najprawdopodobniej skutkiem niedoborów finansowania oraz niepewności dotyczącej dostępu organizacji humanitarnych do Strefy Gazy.

Izrael odrzuca zarzuty związane z głodem w Strefie Gazy

Izrael konsekwentnie odrzuca zarzuty, że jego polityka prowadzi do głodu w Strefie Gazy. Władze przyznawały wcześniej, że występowały niedobory żywności, jednocześnie utrzymując, że do enklawy wpuszczano wystarczające ilości pomocy humanitarnej.

COGAT, izraelska jednostka wojskowa odpowiedzialna za koordynację dostaw pomocy do Strefy Gazy, określiła raport IPC jako stronniczy. Według izraelskiej strony od czasu zawieszenia broni do enklawy dostarczono znaczne ilości żywności, wody i środków medycznych, a Hamas miał przejmować i rabować część transportów z pomocą.

Rząd Izraela nie odpowiedział bezpośrednio na prośbę agencji Reuters o komentarz do najnowszego raportu. Organizacje humanitarne ostrzegają również, że Strefa Gazy stoi w obliczu bezprecedensowego załamania systemów wodociągowych i sanitarnych.