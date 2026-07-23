Prezes NFZ podpisał zarządzenie zmieniające plan finansowy Funduszu na 2026 r. Dzięki nowelizacji do wojewódzkich oddziałów NFZ trafi blisko 600 mln zł, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie świadczeń wykonanych w I kwartale 2026 r. ponad limity wynikające z obowiązujących umów. O braku pieniędzy na ten cel pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”.

Chodzi o leczenie prowadzone w ramach programów lekowych oraz chemioterapii, gdzie koszty terapii należą do najwyższych w całym systemie ochrony zdrowia.

Dodatkowe pieniądze na nadwykonania w programach lekowych i chemioterapii

Jak podkreśla NFZ, bieżące rozliczenia z placówkami medycznymi za świadczenia realizowane w ramach obowiązujących kontraktów są prowadzone na bieżąco. Dodatkowe środki mają natomiast umożliwić opłacenie leczenia pacjentów, które zostało zrealizowane ponad zakontraktowaną wartość.

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– Płatności w ramach umów na leki w programach lekowych i w chemioterapii realizujemy ze szpitalami na bieżąco. Natomiast teraz angażujemy dodatkowe środki na zapłatę za leczenie pacjentów ponad zakontraktowany plan – powiedział Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ.

Fundusz wskazuje, że każdego miesiąca przeznacza na finansowanie innowacyjnych terapii lekowych oraz leków stosowanych w chemioterapii blisko 1,3 mld zł.

Rekordowy budżet NFZ na innowacyjne terapie

W planie finansowym NFZ na 2026 r. na leki w programach lekowych i chemioterapii zabezpieczono 16 mld zł. To najwyższa kwota przeznaczona dotychczas na ten cel.

Obecnie NFZ finansuje 140 programów obejmujących zarówno leczenie onkologiczne, jak i nieonkologiczne.

Dla porównania, w całym 2023 r. wydatki Funduszu na finansowanie programów lekowych i chemioterapii przekroczyły 9 mld zł. Oznacza to wzrost nakładów o niemal 7 mld zł, czyli ponad 70 proc.

Równocześnie zwiększa się liczba dostępnych programów lekowych. Obecnie NFZ finansuje 140 programów obejmujących zarówno leczenie onkologiczne, jak i nieonkologiczne. W 2023 r. takich programów było 118, co oznacza znaczące rozszerzenie dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii. 