Prof. Mariusz Kuśmierczyk zrezygnował z pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii oraz członkostwa w Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Wyjaśnił przyczynę decyzji.

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Konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii odchodzi z funkcji. Decyzję podjął w proteście

Prof. Mariusz Kuśmierczyk jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii został powołany 12 sierpnia 2024 r., przez ówczesną minister zdrowia Izabelę Leszczynę. O swojej rezygnacji profesor poinformował 18 lipca 2026 r.

– Zrezygnowałem z funkcji konsultanta krajowego ds. kardiochirurgii i członka Krajowej Rady Transplantacyjnej w proteście przeciwko powołaniu 3 ośrodka przeszczepiania serca w Warszawie – napisał w mediach społecznościowych prof. Mariusz Kuśmierczyk.

Jak wyjaśnia portal Rynek Zdrowia, chodzi o ośrodek transplantacyjny w Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA, na którego powołanie zgodę wyraziło Ministerstwo Zdrowia.

Komentarz prof. Kuśmierczyka na temat powoływania nowych ośrodków transplantacyjnych

O swoim podejściu do sposobu powoływania nowych ośrodków transplantacyjnych oraz opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej w tej kwestii prof. Mariusz Kuśmierczyk mówił w niedawnym wywiadzie dla Rynku Zdrowia.

– Z dużą ostrożnością należy podchodzić do tworzenia nowych programów transplantacyjnych. Warto podkreślić, że Krajowa Rada Transplantacyjna negatywnie zaopiniowała utworzenie kolejnego ośrodka transplantacji serca w Warszawie, wskazując jednocześnie, że przed podejmowaniem decyzji o powoływaniu nowych ośrodków konieczne jest określenie rzeczywistego zapotrzebowania zdrowotnego oraz opracowanie przejrzystych kryteriów ich tworzenia. Rada przyjęła również stanowisko, że rozwój sieci ośrodków transplantacyjnych powinien być poprzedzony analizą potrzeb systemowych, dostępności kadr i wpływu na funkcjonowanie już istniejących programów transplantacyjnych – powiedział prof. Mariusz Kuśmierczyk